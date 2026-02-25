Сили оборони уразили російські ЗРК "С-400 Тріумф", "Панцир-С1" та РСЗВ "Град"
Київ • УНН
Сили оборони України уразили пускову установку ЗРК "С-400 Тріумф" та бойову машину ЗРГК "Панцир-С1" у Криму. Також у Донецькій області уражено РСЗВ БМ-21 "Град" та райони зосередження живої сили противника.
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони пускової установки ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1", РСЗВ БМ-21 "Град" та районів зосередження живої сили противника, пише УНН.
У межах послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують уражати сили і засоби противника на тимчасово окупованих територіях України
Так, у ніч на 25 лютого уражено пускову установку зі складу зенітного ракетного комплексу "С-400 Триумф" та бойову машину зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" противника у районі н.п. Софіївка на ТОТ українського Криму. Масштаби збитків уточнюються.
У районі н.п. Миролюбівка на ТОТ Донецької області уражено реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" окупантів.
Разом з тим, у районі Новогригорівки на ТОТ Запорізької області та у районі н.п. Зугрес на ТОТ Донецької області завдано ураження по районах зосередження живої сили противника.
Втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.
Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по силах і засобах ворога та районах зосередження особового складу російського агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії
115 бойових зіткнень на фронті: ворог активізувався на Покровському та Гуляйпільському напрямках25.02.26, 16:27 • 2264 перегляди