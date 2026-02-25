$43.260.03
Ексклюзив
13:55 • 2554 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 5044 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 8828 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 15931 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 17467 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 22373 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 20432 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18530 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22585 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 29056 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
115 бойових зіткнень на фронті: ворог активізувався на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Противник завдав артилерійських обстрілів та здійснив численні атаки на позиції ЗСУ.

115 бойових зіткнень на фронті: ворог активізувався на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Сеньківка Чернігівської області; Бачівськ, Товстодубове, Будки, Іскрисківщина, Кисла Дубина, Рудак, Рогізне, Шалигине, Гірки Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 11 атак на позиції наших захисників, чотири з яких ще тривають, завдав 53 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував в районах Піщаного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Три боєзіткнення в даний момент тривають.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Борівської Андріївки та у бік Піщаного й Курилівки. Один бій триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників у бік Новоєгорівки, Дробишевого та Лиману. 

На Слов’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в районі Бондарного.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 наступальних дій в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка та Софіївка. Три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє й Новопавлівка. Вісім атак в даний час тривають.

На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське. Авіаудару зазнало Покровське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки окупантів у районі Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка. Ще сім атак тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка. 

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбивають одну атаку противника.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

