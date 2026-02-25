115 бойових зіткнень на фронті: ворог активізувався на Покровському та Гуляйпільському напрямках
Київ • УНН
Від початку доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Противник завдав артилерійських обстрілів та здійснив численні атаки на позиції ЗСУ.
Від початку доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Сеньківка Чернігівської області; Бачівськ, Товстодубове, Будки, Іскрисківщина, Кисла Дубина, Рудак, Рогізне, Шалигине, Гірки Сумської області
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 11 атак на позиції наших захисників, чотири з яких ще тривають, завдав 53 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував в районах Піщаного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Три боєзіткнення в даний момент тривають.
На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Борівської Андріївки та у бік Піщаного й Курилівки. Один бій триває.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників у бік Новоєгорівки, Дробишевого та Лиману.
На Слов’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в районі Бондарного.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 наступальних дій в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка та Софіївка. Три атаки досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє й Новопавлівка. Вісім атак в даний час тривають.
На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське. Авіаудару зазнало Покровське.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки окупантів у районі Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка. Ще сім атак тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка.
На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове.
На Придніпровському напрямку наші воїни відбивають одну атаку противника.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.
Генштаб: росія втратила 1070 солдатів та 886 БпЛА за добу25.02.26, 07:44 • 3964 перегляди