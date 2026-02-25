115 боевых столкновений на фронте: враг активизировался на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала суток на фронте произошло 115 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Сеньковка Черниговской области; Бачевск, Толстодубово, Будки, Искрисковщина, Кислая Дубина, Рудак, Рогизне, Шалыгино, Горки Сумской области - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 11 атак на позиции наших защитников, четыре из которых еще продолжаются, нанес 53 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал в районах Песчаного, Волчанска и в направлениях Зеленого и Лимана. Три боестолкновения в данный момент продолжаются.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Песчаного и Куриловки. Один бой продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак захватчиков в сторону Новоегоровки, Дробышево и Лимана.

На Славянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Краматорском направлении российские оккупанты совершили две атаки в районе Бондарного.

На Константиновском направлении захватчики совершили 12 наступательных действий в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Степановка и Софиевка. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 30 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгороднее и Новопавловка. Восемь атак в настоящее время продолжаются.

На Александровском направлении агрессор атаковал пять раз в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Терновое, Вишневое и Калиновское. Авиаудару подверглось Покровское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 22 атаки оккупантов в районе Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Доброполье, Железнодорожное, Горькое и Варваровка. Еще семь атак продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвижевка, Гуляйпольское, Долинка, Копани, Любицкое, Терсянка.

На Ореховском направлении враг восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Степногорск, Малые Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении наши воины отбивают одну атаку противника.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Генштаб: Россия потеряла 1070 солдат и 886 БПЛА за сутки