115 боевых столкновений на фронте: враг активизировался на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Эксклюзив
13:55 • 7998 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 10014 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 11570 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 19473 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 19064 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 23381 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 21340 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 18795 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22863 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 29546 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистами
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
13:55 • 7998 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
12:01 • 19473 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:55 • 45449 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 09:05 • 55471 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памяти
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образом
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судом
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе
115 боевых столкновений на фронте: враг активизировался на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Киев • УНН

 • 1836 просмотра

С начала суток на фронте произошло 115 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Противник нанес артиллерийские обстрелы и совершил многочисленные атаки на позиции ВСУ.

115 боевых столкновений на фронте: враг активизировался на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала суток на фронте произошло 115 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Сеньковка Черниговской области; Бачевск, Толстодубово, Будки, Искрисковщина, Кислая Дубина, Рудак, Рогизне, Шалыгино, Горки Сумской области 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 11 атак на позиции наших защитников, четыре из которых еще продолжаются, нанес 53 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал в районах Песчаного, Волчанска и в направлениях Зеленого и Лимана. Три боестолкновения в данный момент продолжаются.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Песчаного и Куриловки. Один бой продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили шесть атак захватчиков в сторону Новоегоровки, Дробышево и Лимана. 

На Славянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Краматорском направлении российские оккупанты совершили две атаки в районе Бондарного.

На Константиновском направлении захватчики совершили 12 наступательных действий в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Степановка и Софиевка. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 30 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгороднее и Новопавловка. Восемь атак в настоящее время продолжаются.

На Александровском направлении агрессор атаковал пять раз в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Терновое, Вишневое и Калиновское. Авиаудару подверглось Покровское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 22 атаки оккупантов в районе Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Доброполье, Железнодорожное, Горькое и Варваровка. Еще семь атак продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвижевка, Гуляйпольское, Долинка, Копани, Любицкое, Терсянка. 

На Ореховском направлении враг восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Степногорск, Малые Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении наши воины отбивают одну атаку противника.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Генштаб: Россия потеряла 1070 солдат и 886 БПЛА за сутки25.02.26, 07:44 • 4010 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине