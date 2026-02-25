Силы обороны поразили российские ЗРК "С-400 Триумф", "Панцирь-С1" и РСЗО "Град"
Киев • УНН
Силы обороны Украины поразили пусковую установку ЗРК "С-400 Триумф" и боевую машину ЗРПК "Панцирь-С1" в Крыму. Также в Донецкой области поражены РСЗО БМ-21 "Град" и районы сосредоточения живой силы противника.
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Силами обороны пусковой установки ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1", РСЗО БМ-21 "Град" и районов сосредоточения живой силы противника, пишет УНН.
В рамках последовательных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают поражать силы и средства противника на временно оккупированных территориях Украины
Так, в ночь на 25 февраля поражена пусковая установка из состава зенитного ракетного комплекса "С-400 Триумф" и боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" противника в районе н.п. Софиевка на ВОТ украинского Крыма. Масштабы ущерба уточняются.
В районе н.п. Миролюбовка на ВОТ Донецкой области поражена реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" оккупантов.
Вместе с тем, в районе Новогригоровки на ВОТ Запорожской области и в районе н.п. Зугрес на ВОТ Донецкой области нанесены удары по районам сосредоточения живой силы противника.
Потери оккупантов и окончательные масштабы повреждений уточняются.
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить удары по силам и средствам врага и районам сосредоточения личного состава российского агрессора, лишая его возможностей вести наступательные действия
