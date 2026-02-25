Силы обороны поразили российские ЗРК "С-400 Триумф", "Панцирь-С1" и РСЗО "Град"

$43.260.03
16:34
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
13:55
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
Эксклюзивы
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол
25 февраля, 07:00
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico
25 февраля, 09:26
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистами
25 февраля, 10:09
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова
11:07
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране
12:05
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
23 февраля, 14:00
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Виктор Орбан
Йонас Гар Стере
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Норвегия
Венгрия
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памяти
24 февраля, 19:45
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образом
24 февраля, 16:37
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину
24 февраля, 14:59
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судом
24 февраля, 12:26
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе
23 февраля, 21:02
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Социальная сеть

Силы обороны поразили российские ЗРК "С-400 Триумф", "Панцирь-С1" и РСЗО "Град"

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Силы обороны Украины поразили пусковую установку ЗРК "С-400 Триумф" и боевую машину ЗРПК "Панцирь-С1" в Крыму. Также в Донецкой области поражены РСЗО БМ-21 "Град" и районы сосредоточения живой силы противника.

Силы обороны поразили российские ЗРК "С-400 Триумф", "Панцирь-С1" и РСЗО "Град"

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Силами обороны пусковой установки ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1", РСЗО БМ-21 "Град" и районов сосредоточения живой силы противника, пишет УНН.

В рамках последовательных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают поражать силы и средства противника на временно оккупированных территориях Украины

- говорится в сообщении.

Так, в ночь на 25 февраля поражена пусковая установка из состава зенитного ракетного комплекса "С-400 Триумф" и боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" противника в районе н.п. Софиевка на ВОТ украинского Крыма. Масштабы ущерба уточняются.

В районе н.п. Миролюбовка на ВОТ Донецкой области поражена реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" оккупантов. 

Вместе с тем, в районе Новогригоровки на ВОТ Запорожской области и в районе н.п. Зугрес на ВОТ Донецкой области нанесены удары по районам сосредоточения живой силы противника.

Потери оккупантов и окончательные масштабы повреждений уточняются.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить удары по силам и средствам врага и районам сосредоточения личного состава российского агрессора, лишая его возможностей вести наступательные действия

- добавляют в Генштабе.

115 боевых столкновений на фронте: враг активизировался на Покровском и Гуляйпольском направлениях
25.02.26, 16:27

Ольга Розгон

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
БМ-21 «Град»
Донецкая область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Ракетная система С-400
Ракетный комплекс "Панцирь"
Крым
Украина