Сили оборони уразили ракетами штаби окупантів у районі Донецька - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб підтвердив ураження двох командних пунктів окупантів біля Донецька. Також пошкоджено об’єкти ворога в Криму, Херсонській і Запорізькій областях.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ракетами основного і запасного командних пунктів окупантів у районі Донецька, пише УНН.
Ракетами уражено основний і запасний командні пункти противника у районі Донецька
Підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів противника, як вказано, 26 серпня та в ніч на 27 серпня 2026 року.
"Так, у районі міста Донецьк ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти російських окупантів. Також, у районі Чонгара Херсонської області, іншими засобами, уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БпЛА в Оленівці на ТОТ українського Криму. Крім того, уражено райони зосередження живої сили окупантів у районах Новопетрівки Запорізької області та Восході (ТОТ АР Крим)", - зазначили у Генштабі.
Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
"За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 25 серпня 2026 року внаслідок ураження нафтопереробного заводу "Афипский" в Краснодарському краї рф підтверджено пошкодження технологічної установки ЕЛОУ АТ, установки газофракціонування та ділянки трубопроводу", - вказали у Генштабі.
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та установок Астраханського ГПЗ25.08.26, 11:22 • 17496 переглядiв