Сили оборони уразили ракетами штаби окупантів у районі Донецька - Генштаб

Жертвами повені в Непалі стали вже понад 330 людей, зниклих понад 900

Жертвами повені в Непалі стали вже понад 330 людей, зниклих понад 900

Жертвами повені в Непалі стали вже понад 330 людей, зниклих понад 900

Жертвами повені в Непалі стали вже понад 330 людей, зниклих понад 900

рф планує додаткову мобілізацію на 600 тисяч людей у 2026-2027 роках - розвідка

рф планує додаткову мобілізацію на 600 тисяч людей у 2026-2027 роках - розвідка

рф планує додаткову мобілізацію на 600 тисяч людей у 2026-2027 роках - розвідка

рф планує додаткову мобілізацію на 600 тисяч людей у 2026-2027 роках - розвідка

У ЄС хочуть відновити план використання заморожених активів рф для України - FT

У ЄС хочуть відновити план використання заморожених активів рф для України - FT

У ЄС хочуть відновити план використання заморожених активів рф для України - FT

У ЄС хочуть відновити план використання заморожених активів рф для України - FT

У Непалі після повеней зникли безвісти 55 українців - МЗС

У Непалі після повеней зникли безвісти 55 українців - МЗС

У Непалі після повеней зникли безвісти 55 українців - МЗС

У Непалі після повеней зникли безвісти 55 українців - МЗС