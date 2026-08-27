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Сили оборони уразили ракетами штаби окупантів у районі Донецька - Генштаб

Київ • УНН

 • 1580 перегляди

Генштаб підтвердив ураження двох командних пунктів окупантів біля Донецька. Також пошкоджено об’єкти ворога в Криму, Херсонській і Запорізькій областях.

Сили оборони уразили ракетами штаби окупантів у районі Донецька - Генштаб
фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ракетами основного і запасного командних пунктів окупантів у районі Донецька, пише УНН.

Ракетами уражено основний і запасний командні пункти противника у районі Донецька

- повідомили у Генштабі.

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів противника, як вказано, 26 серпня та в ніч на 27 серпня 2026 року.

"Так, у районі міста Донецьк ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти російських окупантів. Також, у районі Чонгара Херсонської області, іншими засобами, уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БпЛА в Оленівці на ТОТ українського Криму. Крім того, уражено райони зосередження живої сили окупантів у районах Новопетрівки Запорізької області та Восході (ТОТ АР Крим)", - зазначили у Генштабі.

Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

"За результатами аналізу додаткових даних встановлено, що 25 серпня 2026 року внаслідок ураження нафтопереробного заводу "Афипский" в Краснодарському краї рф підтверджено пошкодження технологічної установки ЕЛОУ АТ, установки газофракціонування та ділянки трубопроводу", - вказали у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та установок Астраханського ГПЗ25.08.26, 11:22 • 17496 переглядiв

Юлія Шрамко

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