Сили оборони проводять активні дії на Очеретинському напрямку: за тиждень знешкоджено 755 окупантів
Київ • УНН
Сили оборони України знешкодили 755 окупантів на Очеретинському напрямку за тиждень. Знищено та пошкоджено значну кількість ворожої техніки.
З початку поточного тижня, воїни Сил оборони завдали противнику на Очеретинському напрямку відчутних втрат: знешкоджено 755 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Також знищено та значно пошкоджено танк, 11 ББМ, 3 артсистеми, 2 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, 12 мотоциклів і квадроциклів.
З 21 серпня 2025 року втрати противника на Очеретинському напрямку складають близько 19 270 російських військовослужбовців та 1 493 одиниці озброєння і військової техніки. Знищено понад 5 770 різних БпЛА ворога.
Загалом за час операції, станом на 15 листопада 2025 року, звільнено 189 км² та зачищено від ДРГ противника 259,4 км² Покровського району Донецької області.
Нагадаємо
Сили оборони перерізали логістичні шляхи росіян на підступах до Покровська, зруйнувавши дорогу між Селидовим та Покровськом авіаударом. Це унеможливило використання траси для просочування легкої техніки.