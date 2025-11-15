Силы обороны проводят активные действия на Очеретинском направлении: за неделю уничтожено 755 оккупантов
Киев • УНН
Силы обороны Украины уничтожили 755 оккупантов на Очеретинском направлении за неделю. Уничтожено и повреждено значительное количество вражеской техники.
С начала текущей недели воины Сил обороны нанесли противнику на Очеретинском направлении ощутимые потери: уничтожено 755 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Также уничтожены и значительно повреждены танк, 11 ББМ, 3 артсистемы, 2 единицы автомобильной и одна единица специальной техники, 12 мотоциклов и квадроциклов.
С 21 августа 2025 года потери противника на Очеретинском направлении составляют около 19 270 российских военнослужащих и 1 493 единицы вооружения и военной техники. Уничтожено более 5 770 различных БПЛА врага.
Всего за время операции, по состоянию на 15 ноября 2025 года, освобождено 189 км² и зачищено от ДРГ противника 259,4 км² Покровского района Донецкой области.
Напомним
Силы обороны перерезали логистические пути россиян на подступах к Покровску, разрушив дорогу между Селидово и Покровском авиаударом. Это сделало невозможным использование трассы для просачивания легкой техники.