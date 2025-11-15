Силы обороны проводят активные действия на Очеретинском направлении: за неделю уничтожено 755 оккупантов

$42.060.00
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 18504 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 21175 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 37527 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 55009 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 39424 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 34627 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 28185 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 18726 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 60274 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Более 250 атак за сутки: ВСУ сдерживают мощнейшие штурмы россиян под Покровском (карты)Photo15 ноября, 06:44 • 4482 просмотра
Атака РФ на Киев 14 ноября: число погибших возросло до 715 ноября, 07:49 • 14270 просмотра
Немцы теряют терпение к Мерцу: экономика не оживает, поддержка падает – Bloomberg15 ноября, 09:40 • 5410 просмотра
Генпрокуратура завершила расследование незаконной добычи каолина на 190 млн грн11:12 • 4214 просмотра
За первые два часа заявку на получение «Зимней поддержки» оформили более 500 тыс. граждан - ЗеленскийVideo11:31 • 5546 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 60275 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 55133 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 39611 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 64268 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 292029 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Кайя Каллас
Радослав Сикорский
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Крым
Херсонская область
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 18210 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 60270 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 23253 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 39625 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 34529 просмотра
Силы обороны проводят активные действия на Очеретинском направлении: за неделю уничтожено 755 оккупантов

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Силы обороны Украины уничтожили 755 оккупантов на Очеретинском направлении за неделю. Уничтожено и повреждено значительное количество вражеской техники.

Силы обороны проводят активные действия на Очеретинском направлении: за неделю уничтожено 755 оккупантов

С начала текущей недели воины Сил обороны нанесли противнику на Очеретинском направлении ощутимые потери: уничтожено 755 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Также уничтожены и значительно повреждены танк, 11 ББМ, 3 артсистемы, 2 единицы автомобильной и одна единица специальной техники, 12 мотоциклов и квадроциклов.

С 21 августа 2025 года потери противника на Очеретинском направлении составляют около 19 270 российских военнослужащих и 1 493 единицы вооружения и военной техники. Уничтожено более 5 770 различных БПЛА врага.

Всего за время операции, по состоянию на 15 ноября 2025 года, освобождено 189 км² и зачищено от ДРГ противника 259,4 км² Покровского района Донецкой области.

Напомним

Силы обороны перерезали логистические пути россиян на подступах к Покровску, разрушив дорогу между Селидово и Покровском авиаударом. Это сделало невозможным использование трассы для просачивания легкой техники.

Ольга Розгон

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины