Силами ДССТ зведено вже тисячі кілометрів фортифікаційних споруд: Шмигаль показав оборонні укріплення у Запорізькій області
Київ • УНН
Міністр оборони заслухав доповідь про будівництво укріплень у шести областях. Вже збудовано 2130 взводних опорних пунктів та понад 3 тис. км протитанкового рову.
Міністр оборони Денис Шмигаль заслухав доповідь керівника Державної спеціальної служби транспорту Олександра Яковця щодо будівництва укріплень у Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях. Зокрема, вже побудовано 2130 взводних опорних пунктів, понад 3 тис. км протитанкового рову. Про це Шмигаль повідомив у Telegram, показавши оборонні укріплення у Запорізькій області, передає УНН.
Деталі
Робота з облаштування фортифікацій триває в усіх прифронтових регіонах. Так, силами ДССТ побудовано вже 2130 взводних опорних пунктів, понад 3 тис. км протитанкового рову, більш ніж 1 тис. км загороджувальних пірамід, 16 тис. км бар'єрного рубежу "Єгоза" та 4,3 тис. км малопомітної перешкоди
Він зазначив, що необхідно і надалі нарощувати темпи зведення фортифікацій та покращувати технології будівництва, адже це - важливий рубіж обороноздатності України.
Нагадаємо
На Запорізькому напрямку зведено 255 км смуг невибухових загороджень, 340 км протитанкових ровів та понад 2,1 км бар'єрного рубежу "Єгоза".