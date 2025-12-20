$42.340.00
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 7578 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25 • 10447 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 11793 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
07:13 • 12341 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 21532 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 36110 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 26654 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 32246 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 40838 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
Силами ДССТ зведено вже тисячі кілометрів фортифікаційних споруд: Шмигаль показав оборонні укріплення у Запорізькій області

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Міністр оборони заслухав доповідь про будівництво укріплень у шести областях. Вже збудовано 2130 взводних опорних пунктів та понад 3 тис. км протитанкового рову.

Силами ДССТ зведено вже тисячі кілометрів фортифікаційних споруд: Шмигаль показав оборонні укріплення у Запорізькій області
Фото: www.facebook.com/dshmyhal

Міністр оборони Денис Шмигаль заслухав доповідь керівника Державної спеціальної служби транспорту Олександра Яковця щодо будівництва укріплень у Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях. Зокрема, вже побудовано 2130 взводних опорних пунктів, понад 3 тис. км протитанкового рову. Про це Шмигаль повідомив у Telegram, показавши оборонні укріплення у Запорізькій області, передає УНН.

Деталі

Робота з облаштування фортифікацій триває в усіх прифронтових регіонах. Так, силами ДССТ побудовано вже 2130 взводних опорних пунктів, понад 3 тис. км протитанкового рову, більш ніж 1 тис. км загороджувальних пірамід, 16 тис. км бар'єрного рубежу "Єгоза" та 4,3 тис. км малопомітної перешкоди

- написав Шмигаль.

Він зазначив, що необхідно і надалі нарощувати темпи зведення фортифікацій та покращувати технології будівництва, адже це - важливий рубіж обороноздатності України.

Нагадаємо

На Запорізькому напрямку зведено 255 км смуг невибухових загороджень, 340 км протитанкових ровів та понад 2,1 км бар'єрного рубежу "Єгоза".

Павло Башинський

