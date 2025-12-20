Силами ГССТ возведены уже тысячи километров фортификационных сооружений: Шмыгаль показал оборонительные укрепления в Запорожской области
Киев • УНН
Министр обороны заслушал доклад о строительстве укреплений в шести областях. Уже построено 2130 взводных опорных пунктов и более 3 тыс. км противотанкового рва.
Министр обороны Денис Шмыгаль заслушал доклад руководителя Государственной специальной службы транспорта Александра Яковца о строительстве укреплений в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях. В частности, уже построено 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тыс. км противотанкового рва. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, показав оборонительные укрепления в Запорожской области, передает УНН.
Подробности
Работа по обустройству фортификаций продолжается во всех прифронтовых регионах. Так, силами ГССТ построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тыс. км противотанкового рва, более 1 тыс. км заградительных пирамид, 16 тыс. км барьерного рубежа "Егоза" и 4,3 тыс. км малозаметного препятствия
Он отметил, что необходимо и в дальнейшем наращивать темпы возведения фортификаций и улучшать технологии строительства, ведь это - важный рубеж обороноспособности Украины.
Напомним
На Запорожском направлении возведено 255 км полос невзрывных заграждений, 340 км противотанковых рвов и более 2,1 км барьерного рубежа "Егоза".