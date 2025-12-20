Силами ГССТ возведены уже тысячи километров фортификационных сооружений: Шмыгаль показал оборонительные укрепления в Запорожской области

$42.340.00
11:29 • 5346 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 8160 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
09:25 • 10723 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
08:51 • 12062 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
07:13 • 12535 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 21624 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 36213 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 26691 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 32282 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 40880 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
Соединенные Штаты ввели санкции против родственников и соратников Мадуро20 декабря, 03:10
Норвежская кронпринцесса Метте-Марит готовится к трансплантации легких20 декабря, 04:04
Польша готова помочь Украине с организацией предстоящих выборов20 декабря, 04:21
путин до сих пор стремится захватить всю Украину и вернуть под контроль часть Европы - Reuters20 декабря, 04:40
Спецпосланник Путина отправился в США для переговоров по Украине20 декабря, 05:57
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:21
19 декабря, 14:21 • 65696 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:39
19 декабря, 11:39 • 43731 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4
19 декабря, 11:05
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
19 декабря, 09:00
19 декабря, 09:00 • 46144 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 15:30
18 декабря, 15:30 • 71237 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздников
19 декабря, 17:00
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы
18 декабря, 11:44
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп
17 декабря, 19:12
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга
17 декабря, 16:22
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн
17 декабря, 12:18
Силами ГССТ возведены уже тысячи километров фортификационных сооружений: Шмыгаль показал оборонительные укрепления в Запорожской области

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Министр обороны заслушал доклад о строительстве укреплений в шести областях. Уже построено 2130 взводных опорных пунктов и более 3 тыс. км противотанкового рва.

Силами ГССТ возведены уже тысячи километров фортификационных сооружений: Шмыгаль показал оборонительные укрепления в Запорожской области
Фото: www.facebook.com/dshmyhal

Министр обороны Денис Шмыгаль заслушал доклад руководителя Государственной специальной службы транспорта Александра Яковца о строительстве укреплений в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях. В частности, уже построено 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тыс. км противотанкового рва. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, показав оборонительные укрепления в Запорожской области, передает УНН.

Подробности

Работа по обустройству фортификаций продолжается во всех прифронтовых регионах. Так, силами ГССТ построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тыс. км противотанкового рва, более 1 тыс. км заградительных пирамид, 16 тыс. км барьерного рубежа "Егоза" и 4,3 тыс. км малозаметного препятствия

- написал Шмыгаль.

Он отметил, что необходимо и в дальнейшем наращивать темпы возведения фортификаций и улучшать технологии строительства, ведь это - важный рубеж обороноспособности Украины.

Напомним

На Запорожском направлении возведено 255 км полос невзрывных заграждений, 340 км противотанковых рвов и более 2,1 км барьерного рубежа "Егоза".

Павел Башинский

Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Запорожская область
Черниговская область
Украина
Денис Шмыгаль