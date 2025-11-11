Сила в знаннях 2.0: Favbet Foundation продовжує системні програми підтримки для дітей з особливими потребами

$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26828 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35089 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52435 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33912 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50451 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41452 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22953 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24861 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26286 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18687 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11238 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17535 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9486 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6016 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 14:28 • 52435 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45893 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50451 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
11 листопада, 12:30 • 41452 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94154 перегляди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6042 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30023 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35287 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60988 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136980 перегляди
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Сила в знаннях 2.0: Favbet Foundation продовжує системні програми підтримки для дітей з особливими потребами

Київ • УНН

 • 1820 перегляди

Благодійний фонд Favbet Foundation перезапустив проєкт "Сила в знаннях", відправивши 2000 боксів канцтоварів до п'яти областей України. Допомогу отримали заклади для дітей-сиріт та дітей з особливими освітніми потребами.

Сила в знаннях 2.0: Favbet Foundation продовжує системні програми підтримки для дітей з особливими потребами

Благодійний фонд Favbet Foundation надає підтримку там, де це найбільше потрібно. Продовжуючи системну допомогу, команда фонду перезапустила проєкт "Сила в знаннях", в межах якого до Житомирської, Вінницької, Чернігівської, Київської та Кіровоградської областей було відправлено 2000 бокси з необхідними канцтоварами. 

Допомогу отримали заклади, де навчаються та виховуються діти з непростими життєвими історіями: Денишівська спеціальна школа, Ніжинський дитбудинок-інтернат, центр "Наш дім" у Кропивницькому, а також Староприлуцька й Бобринецька спеціальні школи.

У цих установах живуть діти, позбавлені батьківського піклування, а також вихованці з особливими освітніми потребами. Частина закладів опікується дітьми з порушеннями слуху та мовлення, фізичного чи інтелектуального розвитку, а також з психічними розладами. Такі діти потребують постійного догляду, медичної підтримки, побутового забезпечення, освітніх і реабілітаційних послуг.

"Освіта формує основу для майбутнього людини. Для вихованців спецзакладів важливо мати можливість навчатись у середовищі, де є все необхідне. Це дозволяє зосередитися на знаннях і поступово відкривати власний потенціал", – кажуть у Favbet Foundation.

Програма "Сила в знаннях" є частиною великого проєкту фонду "Клубу супергероїв", до якого входять ініціативи "Сильніші разом", де дітям допомагають займатися спортом, та освітні курси з програмування "IT Kids" для підлітків з родин військових та переселенців. Цього року 2000 дітей отримали бокси з необхідними канцтоварами. Раніше Favbet Foundation передав 5500 боксів канцелярії дітям ВПО та військовослужбовців.

Благодійний фонд Favbet Foundation, створений у 2020 році для підтримки ініціатив у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Після початку повномасштабного вторгнення фонд також здійснює підтримку військових та цивільних українців, що потребують оперативної допомоги на території країни та за кордоном.

Лілія Подоляк

СуспільствоОсвіта
Війна в Україні
Вінницька область
Житомирська область
Київська область
Кіровоградська область
благодійність
Чернігівська область
Кропивницький