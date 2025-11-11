Сила в знаниях 2.0: Favbet Foundation продолжает системные программы поддержки для детей с особыми потребностями

Благотворительный фонд Favbet Foundation оказывает помощь там, где она нужна больше всего. Продолжая системную поддержку, команда фонда перезапустила проект "Сила в знаниях", в рамках которого в Житомирскую, Винницкую, Черниговскую, Киевскую и Кировоградскую области было отправлено 2000 боксов с необходимыми канцелярскими принадлежностями.

Помощь получили учреждения, где учатся и воспитываются дети с непростыми жизненными историями: Денишевская специальная школа, Нежинский детский дом-интернат, центр "Наш дом" в Кропивницком, а также Староприлуцкая и Бобринецкая специальные школы.

В этих заведениях живут дети, лишенные родительской опеки, а также воспитанники с особыми образовательными потребностями. Часть учреждений заботится о детях с нарушениями слуха и речи, физического или интеллектуального развития, а также с психическими расстройствами. Такие дети нуждаются в постоянном уходе, медицинской поддержке, бытовом обеспечении, образовательных и реабилитационных услугах.

"Образование формирует основу будущего человека. Для воспитанников специализированных учреждений важно иметь возможность учиться в среде, где есть всё необходимое. Это позволяет сосредоточиться на знаниях и постепенно раскрывать собственный потенциал", — отмечают в Favbet Foundation.

Программа "Сила в знаниях" является частью большого проекта фонда — "Клуб супергероев", который также включает инициативы "Сильнее вместе", помогающую детям заниматься спортом, и образовательные курсы по программированию "IT Kids" для подростков из семей военнослужащих и переселенцев.

В этом году 2000 детей получили боксы с канцелярией. Ранее Favbet Foundation передал 5500 наборов школьных принадлежностей детям ВПО и военнослужащих.

Благотворительный фонд Favbet Foundation, основанный в 2020 году, поддерживает инициативы в сфере образования, здравоохранения и спортивного развития. После начала полномасштабного вторжения фонд также оказывает помощь военным и гражданским украинцам, нуждающимся в оперативной поддержке как на территории страны, так и за ее пределами.