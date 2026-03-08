$43.810.0050.900.00
08:41
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
08:15
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
Сибіга прокоментував затримання Швецією вантажного судна Caffa

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Очільник МЗС привітав затримання судна Caffa, що перебувало в реєстрі рф і під санкціями України. Він додав, що санкції працюють, коли вони суворо виконуються.

Сибіга прокоментував затримання Швецією вантажного судна Caffa

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на затримання Швецією вантажного судна Caffa поблизу Треллеборга - даний корабель перебував у російському реєстрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Сибіги в соцмережі "X".

Деталі

Вдячний Швеції за рішучі дії проти судна російського тіньового флоту Caffa. Колективні дії проти таких суден набирають обертів. Це позитивний розвиток подій. Санкції працюють, коли вони суворо виконуються. Разом ми повинні зупинити діяльність тіньового флоту росії, щоб захистити безпеку та довкілля Європи

- заявив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо

У суботу, 7 березня, шведські правоохоронці взяли під контроль 96-метрове вантажне судно Caffa поблизу міста Треллеборг через підозру у використанні фальшивого прапора.

Дане судно раніше перебувало в російському реєстрі та фігурує в санкційних списках України, а його реальні власники залишаються невідомими.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Швеція
Європа
Україна