Сибіга прокоментував затримання Швецією вантажного судна Caffa
Київ • УНН
Очільник МЗС привітав затримання судна Caffa, що перебувало в реєстрі рф і під санкціями України. Він додав, що санкції працюють, коли вони суворо виконуються.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на затримання Швецією вантажного судна Caffa поблизу Треллеборга - даний корабель перебував у російському реєстрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Сибіги в соцмережі "X".
Деталі
Вдячний Швеції за рішучі дії проти судна російського тіньового флоту Caffa. Колективні дії проти таких суден набирають обертів. Це позитивний розвиток подій. Санкції працюють, коли вони суворо виконуються. Разом ми повинні зупинити діяльність тіньового флоту росії, щоб захистити безпеку та довкілля Європи
Нагадаємо
У суботу, 7 березня, шведські правоохоронці взяли під контроль 96-метрове вантажне судно Caffa поблизу міста Треллеборг через підозру у використанні фальшивого прапора.
Дане судно раніше перебувало в російському реєстрі та фігурує в санкційних списках України, а його реальні власники залишаються невідомими.