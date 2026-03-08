Сибига прокомментировал задержание Швецией грузового судна Caffa

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на задержание Швецией грузового судна Caffa вблизи Треллеборга - данное судно находилось в российском реестре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети "X".

Благодарен Швеции за решительные действия против судна российского теневого флота Caffa. Коллективные действия против таких судов набирают обороты. Это позитивное развитие событий. Санкции работают, когда они строго выполняются. Вместе мы должны остановить деятельность теневого флота россии, чтобы защитить безопасность и окружающую среду Европы