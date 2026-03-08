Сибига прокомментировал задержание Швецией грузового судна Caffa
Киев • УНН
Глава МИД приветствовал задержание судна Caffa, находившегося в реестре рф и под санкциями Украины. Он добавил, что санкции работают, когда они строго выполняются.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на задержание Швецией грузового судна Caffa вблизи Треллеборга - данное судно находилось в российском реестре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети "X".
Детали
Благодарен Швеции за решительные действия против судна российского теневого флота Caffa. Коллективные действия против таких судов набирают обороты. Это позитивное развитие событий. Санкции работают, когда они строго выполняются. Вместе мы должны остановить деятельность теневого флота россии, чтобы защитить безопасность и окружающую среду Европы
Напомним
В субботу, 7 марта, шведские правоохранители взяли под контроль 96-метровое грузовое судно Caffa вблизи города Треллеборг из-за подозрения в использовании фальшивого флага.
Данное судно ранее находилось в российском реестре и фигурирует в санкционных списках Украины, а его реальные владельцы остаются неизвестными.