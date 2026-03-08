$43.810.0050.900.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Сибига прокомментировал задержание Швецией грузового судна Caffa

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Глава МИД приветствовал задержание судна Caffa, находившегося в реестре рф и под санкциями Украины. Он добавил, что санкции работают, когда они строго выполняются.

Сибига прокомментировал задержание Швецией грузового судна Caffa

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на задержание Швецией грузового судна Caffa вблизи Треллеборга - данное судно находилось в российском реестре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети "X".

Детали

Благодарен Швеции за решительные действия против судна российского теневого флота Caffa. Коллективные действия против таких судов набирают обороты. Это позитивное развитие событий. Санкции работают, когда они строго выполняются. Вместе мы должны остановить деятельность теневого флота россии, чтобы защитить безопасность и окружающую среду Европы

- заявил министр иностранных дел Украины.

Напомним

В субботу, 7 марта, шведские правоохранители взяли под контроль 96-метровое грузовое судно Caffa вблизи города Треллеборг из-за подозрения в использовании фальшивого флага.

Данное судно ранее находилось в российском реестре и фигурирует в санкционных списках Украины, а его реальные владельцы остаются неизвестными.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Андрей Сибига
Швеция
Европа
Украина