Сибіга - лідерам ЄС: час заборонити в'їзд до Євросоюзу причетним до агресії рф проти України росіянам

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що час заборонити в'їзд до ЄС росіянам, причетним до агресії рф проти України, і закликав європейських колег серйозно поставитися до цього кроку, пише УНН.

Час запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС для громадян росії, які брали участь у російській агресії проти України - написав Сибіга у X.

Деталі

Міністр вказав: "По-перше, йдеться про довгострокову національну безпеку європейських держав та захист їхніх громадян від російських бандитів. По-друге, це встановить правильну ціну за неправильний вибір: кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення в Україну, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на в'їзд до Європи".

З його слів, Естонія вже продемонструвала лідерство, впровадивши відповідні національні рішення та довівши, що механізм працює.

"Тепер настав час поширити це на весь Європейський Союз, і я закликаю своїх колег з ЄС серйозно поставитися до цього кроку. Йдеться про зміцнення безпеки Європи", - підкреслив Сибіга.

