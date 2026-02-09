$43.050.09
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 9630 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 16766 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 33930 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 36428 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 34769 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 34350 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 25862 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17576 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13184 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Сибіга - лідерам ЄС: час заборонити в'їзд до Євросоюзу причетним до агресії рф проти України росіянам

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Голова МЗС України Андрій Сибіга виступив за повну заборону на в'їзд до ЄС для громадян рф, які брали участь в агресії проти України. Він наголосив, що це забезпечить національну безпеку європейських держав та стане ціною за неправильний вибір.

Сибіга - лідерам ЄС: час заборонити в'їзд до Євросоюзу причетним до агресії рф проти України росіянам

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що час заборонити в'їзд до ЄС росіянам, причетним до агресії рф проти України, і закликав європейських колег серйозно поставитися до цього кроку, пише УНН.

Час запровадити повну заборону на в'їзд до ЄС для громадян росії, які брали участь у російській агресії проти України

- написав Сибіга у X.

Деталі

Міністр вказав: "По-перше, йдеться про довгострокову національну безпеку європейських держав та захист їхніх громадян від російських бандитів. По-друге, це встановить правильну ціну за неправильний вибір: кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення в Україну, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на в'їзд до Європи".

З його слів, Естонія вже продемонструвала лідерство, впровадивши відповідні національні рішення та довівши, що механізм працює.

"Тепер настав час поширити це на весь Європейський Союз, і я закликаю своїх колег з ЄС серйозно поставитися до цього кроку. Йдеться про зміцнення безпеки Європи", - підкреслив Сибіга.

рф завжди порушувала взяті зобов'язання: Європа має говорити одним голосом щодо путіна - Сибіга06.02.26, 13:13 • 4660 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Європейський Союз
Естонія
Україна