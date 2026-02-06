рф завжди порушувала взяті зобов'язання: Європа має говорити одним голосом щодо путіна - Сибіга
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що рф завжди порушувала взяті на себе зобов'язання. Він наголосив, що Європа має говорити одним голосом щодо росії та підвищувати ціну для путінського режиму за продовження агресії.
російська федерація завжди порушувала взяті на себе зобов’язання. Це треба взяти до уваги під час відновлення контактів з цією державою, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.
Деталі
Ця заява пролунала з вуст очільника МЗС під час брифінгу для ЗМІ 6 лютого. Сибіга зазначив: двосторонні відносини з росією закінчуються обманом і недотриманням рф взятих на себе зобов’язань.
Про це треба розуміти, відновлюючи, встановлюючи, продовжуючи контакти з російською стороною
Також міністр закордонних справ України підкреслив: Європа має говорити одним голосом щодо росії і путіна.
Не може бути звернень до путіна, до росії з вмовлянням, з благаннями про контакт. Це неправильний підхід. Не може бути мови про вихід путіна з ізоляції. Європа має говорити одним голосом, тому що путін, безумовно, теж прагне розділити Європу. Якщо путін має отримувати якісь сигнали, то це мають бути сигнали про наступні кроки щодо тиску. І він має усвідомлювати наслідки продовження агресії. Потрібно підвищувати ціну персонально для путінського режиму продовження російської агресії
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на припинення дії договору СНО-ІІІ. За його словами, це має означати кінець ядерного шантажу з боку росії.