рф завжди порушувала взяті зобов'язання: Європа має говорити одним голосом щодо путіна - Сибіга

Ексклюзив
11:00 • 1956 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 6216 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 11448 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 47365 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 46698 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 37116 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 49648 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 90565 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 34684 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31425 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP
У Колумбії обстріляли кортеж сенатора: загинули охоронці
Рятувальники показали евакуацію 9 людей з Дружківки на Донеччині
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Блогери
Богдан Хмельницький
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іран
Донецька область
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»

рф завжди порушувала взяті зобов'язання: Європа має говорити одним голосом щодо путіна - Сибіга

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що рф завжди порушувала взяті на себе зобов'язання. Він наголосив, що Європа має говорити одним голосом щодо росії та підвищувати ціну для путінського режиму за продовження агресії.

рф завжди порушувала взяті зобов'язання: Європа має говорити одним голосом щодо путіна - Сибіга

російська федерація завжди порушувала взяті на себе зобов’язання. Це треба взяти до уваги під час відновлення контактів з цією державою, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Ця заява пролунала з вуст очільника МЗС під час брифінгу для ЗМІ 6 лютого. Сибіга зазначив: двосторонні відносини з росією закінчуються обманом і недотриманням рф взятих на себе зобов’язань.

Про це треба розуміти, відновлюючи, встановлюючи, продовжуючи контакти з російською стороною

- сказав він.

Також міністр закордонних справ України підкреслив: Європа має говорити одним голосом щодо росії і путіна.

Не може бути звернень до путіна, до росії з вмовлянням, з благаннями про контакт. Це неправильний підхід. Не може бути мови про вихід путіна з ізоляції. Європа має говорити одним голосом, тому що путін, безумовно, теж прагне розділити Європу. Якщо путін має отримувати якісь сигнали, то це мають бути сигнали про наступні кроки щодо тиску. І він має усвідомлювати наслідки продовження агресії. Потрібно підвищувати ціну персонально для путінського режиму продовження російської агресії

- заявив Сибіга.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на припинення дії договору СНО-ІІІ. За його словами, це має означати кінець ядерного шантажу з боку росії.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Європа
Україна