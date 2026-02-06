$43.140.03
11:00
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
09:41
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
5 февраля, 15:05
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
5 февраля, 14:39
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
5 февраля, 10:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
11:00
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств
5 февраля, 20:38
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
5 февраля, 15:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 10:05
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой
4 февраля, 11:15
рф всегда нарушала взятые обязательства: Европа должна говорить одним голосом относительно путина - Сибига

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что рф всегда нарушала взятые на себя обязательства. Он подчеркнул, что Европа должна говорить одним голосом относительно россии и повышать цену для путинского режима за продолжение агрессии.

российская федерация всегда нарушала взятые на себя обязательства. Это нужно учитывать при возобновлении контактов с этим государством, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Подробности

Это заявление прозвучало из уст главы МИД во время брифинга для СМИ 6 февраля. Сибига отметил: двусторонние отношения с россией заканчиваются обманом и несоблюдением рф взятых на себя обязательств.

Об этом нужно понимать, возобновляя, устанавливая, продолжая контакты с российской стороной

- сказал он.

Также министр иностранных дел Украины подчеркнул: Европа должна говорить одним голосом в отношении россии и путина.

Не может быть обращений к путину, к россии с уговорами, с мольбами о контакте. Это неправильный подход. Не может быть речи о выходе путина из изоляции. Европа должна говорить одним голосом, потому что путин, безусловно, тоже стремится разделить Европу. Если путин должен получать какие-то сигналы, то это должны быть сигналы о следующих шагах по давлению. И он должен осознавать последствия продолжения агрессии. Нужно повышать цену персонально для путинского режима продолжения российской агрессии

- заявил Сибига.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на прекращение действия договора СНВ-III. По его словам, это должно означать конец ядерного шантажа со стороны россии.

Евгений Устименко

