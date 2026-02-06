рф всегда нарушала взятые обязательства: Европа должна говорить одним голосом относительно путина - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что рф всегда нарушала взятые на себя обязательства. Он подчеркнул, что Европа должна говорить одним голосом относительно россии и повышать цену для путинского режима за продолжение агрессии.
российская федерация всегда нарушала взятые на себя обязательства. Это нужно учитывать при возобновлении контактов с этим государством, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.
Подробности
Это заявление прозвучало из уст главы МИД во время брифинга для СМИ 6 февраля. Сибига отметил: двусторонние отношения с россией заканчиваются обманом и несоблюдением рф взятых на себя обязательств.
Об этом нужно понимать, возобновляя, устанавливая, продолжая контакты с российской стороной
Также министр иностранных дел Украины подчеркнул: Европа должна говорить одним голосом в отношении россии и путина.
Не может быть обращений к путину, к россии с уговорами, с мольбами о контакте. Это неправильный подход. Не может быть речи о выходе путина из изоляции. Европа должна говорить одним голосом, потому что путин, безусловно, тоже стремится разделить Европу. Если путин должен получать какие-то сигналы, то это должны быть сигналы о следующих шагах по давлению. И он должен осознавать последствия продолжения агрессии. Нужно повышать цену персонально для путинского режима продолжения российской агрессии
