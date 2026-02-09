$43.050.09
08:22 • 4630 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 9392 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 16653 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 33819 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 36329 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 34715 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 34310 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 25848 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17566 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13181 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
публикации
Эксклюзивы
Сибига — лидерам ЕС: пора запретить въезд в Евросоюз причастным к агрессии РФ против Украины россиянам

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил за полный запрет на въезд в ЕС для граждан РФ, участвовавших в агрессии против Украины. Он подчеркнул, что это обеспечит национальную безопасность европейских государств и станет ценой за неправильный выбор.

Сибига — лидерам ЕС: пора запретить въезд в Евросоюз причастным к агрессии РФ против Украины россиянам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что пришло время запретить въезд в ЕС россиянам, причастным к агрессии РФ против Украины, и призвал европейских коллег серьезно отнестись к этому шагу, пишет УНН.

Пришло время ввести полный запрет на въезд в ЕС для граждан России, участвовавших в российской агрессии против Украины

- написал Сибига в X.

Подробности

Министр указал: "Во-первых, речь идет о долгосрочной национальной безопасности европейских государств и защите их граждан от российских бандитов. Во-вторых, это установит правильную цену за неправильный выбор: каждый россиянин, подписывающий контракт на вторжение в Украину, будет знать, что он также подписывает себе пожизненный запрет на въезд в Европу".

По его словам, Эстония уже продемонстрировала лидерство, внедрив соответствующие национальные решения и доказав, что механизм работает.

"Теперь пришло время распространить это на весь Европейский Союз, и я призываю своих коллег из ЕС серьезно отнестись к этому шагу. Речь идет об укреплении безопасности Европы", - подчеркнул Сибига.

рф всегда нарушала взятые обязательства: Европа должна говорить одним голосом относительно путина - Сибига06.02.26, 13:13 • 4660 просмотров

Юлия Шрамко

