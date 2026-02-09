Сибига — лидерам ЕС: пора запретить въезд в Евросоюз причастным к агрессии РФ против Украины россиянам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что пришло время запретить въезд в ЕС россиянам, причастным к агрессии РФ против Украины, и призвал европейских коллег серьезно отнестись к этому шагу, пишет УНН.

Пришло время ввести полный запрет на въезд в ЕС для граждан России, участвовавших в российской агрессии против Украины - написал Сибига в X.

Подробности

Министр указал: "Во-первых, речь идет о долгосрочной национальной безопасности европейских государств и защите их граждан от российских бандитов. Во-вторых, это установит правильную цену за неправильный выбор: каждый россиянин, подписывающий контракт на вторжение в Украину, будет знать, что он также подписывает себе пожизненный запрет на въезд в Европу".

По его словам, Эстония уже продемонстрировала лидерство, внедрив соответствующие национальные решения и доказав, что механизм работает.

"Теперь пришло время распространить это на весь Европейский Союз, и я призываю своих коллег из ЕС серьезно отнестись к этому шагу. Речь идет об укреплении безопасности Европы", - подчеркнул Сибига.

