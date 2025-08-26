$41.430.15
06:24
Світовий конгрес про множинне громадянство: мають бути держави, які є союзниками України

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Світовий конгрес українців рекомендує включити союзників України до переліку країн для множинного громадянства. Президент Конгресу Павло Ґрод наголосив на важливості включення Австралії до цього списку.

Світовий конгрес про множинне громадянство: мають бути держави, які є союзниками України

Світовий конгрес українців давав рекомендації, що до переліку країн, яким буде дозволено мати множинне громадянство, мають входити союзники України, наприклад Австралія. Про це заявив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Кабінет міністрів має сформувати перелік країн, з якими можливе множинне громадянство. Ґрод розповів, які пропозиції надавав Світовий конгрес до переліку країн, яким буде дозволено мати множинне громадянство.

Ми давали рекомендації, що це мають бути держави, які є союзниками України. Це Європейський Союз, НАТО й це країни з проукраїнською позицією. Ми знаємо, що є країни-члени ЄС, одна-дві, які мають антиукраїнську позицію, чи проросійську (йдеться про Угорщину та Словаччину – ред.)

 - сказав Ґрод.

Зокрема, він виступає за надання права Австралії бути в переліку країн, з якими можна мати множинне громадянство.

Наприклад, Австралія не є членом НАТО, ЄС, але дуже сильно підтримує Україну. Тому я вважаю, що Австралія має бути обов'язково в цьому списку. Ми будемо працювати з Кабінетом міністрів, щоб це удосконалити

- зазначив Ґрод.

Доповнення

У липні Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо множинного громадянства.

Він повідомляв, що завдяки множинному громадянству Україна зможе створити більше реальних юридичних основ для єдності всього великого українського народу - мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною.

Також в липні Зеленський заявляв, що Україна вже може починати визначення перших країн-партнерів для множинного громадянства.

Серед основних положень  закону про множинне громадянство для громадян України:

  • легалізація в разі вже наявного іноземного громадянства, окрім громадянства країни-агресора;
    • офіційне право отримання іноземного громадянства, не відмовляючись від свого, якщо країна увійде в перелік визначених Кабінетом міністрів України.

      В ухваленому парламентом законі про множинне громадянство передбачається обов’язкове знання української мови на рівні не нижче В1 для всіх охочих стати громадянами України.

      Анна Мурашко

      СуспільствоПолітика
      НАТО
      Австралія
      Європейський Союз
      Словаччина
      Володимир Зеленський
      Угорщина
      Будапешт
      Україна