Всемирный конгресс о множественном гражданстве: должны быть государства, которые являются союзниками Украины

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 31209 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 20795 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 28410 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 125271 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 77982 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 72231 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 206877 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 189370 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 71157 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 68103 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
69%
749мм
Популярные новости
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС26 августа, 01:35 • 25413 просмотра
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая26 августа, 02:44 • 18165 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 19340 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"04:58 • 19662 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 18505 просмотра
публикации
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 13247 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 31230 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 103191 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 125289 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 206887 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Энтони Альбанезе
Елена Соседка
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Сумская область
Китай
Реклама
УНН Lite
«Поймать с поличным»: Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 72 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 18872 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 18610 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 103232 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 65879 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Доллар США
Боеприпасы
Старлинк

Всемирный конгресс о множественном гражданстве: должны быть государства, которые являются союзниками Украины

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Всемирный конгресс украинцев рекомендует включить союзников Украины в перечень стран для множественного гражданства. Президент Конгресса Павел Грод подчеркнул важность включения Австралии в этот список.

Всемирный конгресс о множественном гражданстве: должны быть государства, которые являются союзниками Украины

Всемирный конгресс украинцев давал рекомендации, что в перечень стран, которым будет разрешено иметь множественное гражданство, должны входить союзники Украины, например Австралия. Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод во время брифинга, передает УНН.

Детали

Кабинет министров должен сформировать перечень стран, с которыми возможно множественное гражданство. Грод рассказал, какие предложения давал Всемирный конгресс в перечень стран, которым будет разрешено иметь множественное гражданство.

Мы давали рекомендации, что это должны быть государства, которые являются союзниками Украины. Это Европейский Союз, НАТО и это страны с проукраинской позицией. Мы знаем, что есть страны-члены ЕС, одна-две, которые имеют антиукраинскую позицию, или пророссийскую (речь идет о Венгрии и Словакии – ред.)

 - сказал Грод.

В частности, он выступает за предоставление права Австралии быть в перечне стран, с которыми можно иметь множественное гражданство.

Например, Австралия не является членом НАТО, ЕС, но очень сильно поддерживает Украину. Поэтому я считаю, что Австралия должна быть обязательно в этом списке. Мы будем работать с Кабинетом министров, чтобы это усовершенствовать

- отметил Грод.

Дополнение

В июле Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве.

Он сообщал, что благодаря множественному гражданству Украина сможет создать больше реальных юридических основ для единства всего большого украинского народа - миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.

Также в июле Зеленский заявлял, что Украина уже может начинать определение первых стран-партнеров для множественного гражданства.

Среди основных положений  закона о множественном гражданстве для граждан Украины:

  • легализация в случае уже имеющегося иностранного гражданства, кроме гражданства страны-агрессора;
    • официальное право получения иностранного гражданства, не отказываясь от своего, если страна войдет в перечень определенных Кабинетом министров Украины.

      В принятом парламентом законе о множественном гражданстве предусматривается обязательное знание украинского языка на уровне не ниже В1 для всех желающих стать гражданами Украины.

      Анна Мурашко

      ОбществоПолитика
      НАТО
      Австралия
      Европейский Союз
      Словакия
      Владимир Зеленский
      Венгрия
      Будапешт
      Украина