Всемирный конгресс о множественном гражданстве: должны быть государства, которые являются союзниками Украины

Всемирный конгресс украинцев давал рекомендации, что в перечень стран, которым будет разрешено иметь множественное гражданство, должны входить союзники Украины, например Австралия. Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод во время брифинга, передает УНН.

Детали

Кабинет министров должен сформировать перечень стран, с которыми возможно множественное гражданство. Грод рассказал, какие предложения давал Всемирный конгресс в перечень стран, которым будет разрешено иметь множественное гражданство.

Мы давали рекомендации, что это должны быть государства, которые являются союзниками Украины. Это Европейский Союз, НАТО и это страны с проукраинской позицией. Мы знаем, что есть страны-члены ЕС, одна-две, которые имеют антиукраинскую позицию, или пророссийскую (речь идет о Венгрии и Словакии – ред.) - сказал Грод.

В частности, он выступает за предоставление права Австралии быть в перечне стран, с которыми можно иметь множественное гражданство.

Например, Австралия не является членом НАТО, ЕС, но очень сильно поддерживает Украину. Поэтому я считаю, что Австралия должна быть обязательно в этом списке. Мы будем работать с Кабинетом министров, чтобы это усовершенствовать - отметил Грод.

Дополнение

В июле Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве.

Он сообщал, что благодаря множественному гражданству Украина сможет создать больше реальных юридических основ для единства всего большого украинского народа - миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.

Также в июле Зеленский заявлял, что Украина уже может начинать определение первых стран-партнеров для множественного гражданства.

Среди основных положений закона о множественном гражданстве для граждан Украины:

легализация в случае уже имеющегося иностранного гражданства, кроме гражданства страны-агрессора;

официальное право получения иностранного гражданства, не отказываясь от своего, если страна войдет в перечень определенных Кабинетом министров Украины.

В принятом парламентом законе о множественном гражданстве предусматривается обязательное знание украинского языка на уровне не ниже В1 для всех желающих стать гражданами Украины.