Суд зняв домашній арешт із заступника Кличка Володимира Прокопіва

Заступника київського міського голови Віталія Кличка Володимира Прокопіва звільнили з-під цілодобового домашнього арешту та зняли електронний браслет після майже чотирьох місяців. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

Сьогодні рішенням суду з мене зняли цілодобовий домашній арешт та електронний браслет, і це - гарна новина. Майже 4 місяці вдома із цією "штукою", не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів - йдеться у дописі.

Посадовець додав, що його метою є "щоб з мене зняли усі підозри та несправедливі звинувачення" і пообіцяв працювати над цим і далі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва відсторонили від виконання обов’язків і вручили підозру.

Тоді в розслідуванні Bihus.Info зазначалося, що родичі Володимира Прокопіва придбали численні об'єкти нерухомості за час його роботи в Київраді та КМДА. Придбання включають квартири, офіси та комерційні приміщення в престижних районах столиці.

Пізніше Голосіївський районний суд відправив його під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета, якого також підозрювали в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи.