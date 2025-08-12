$41.450.06
Ексклюзив
14:45 • 574 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 13462 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 13513 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 16571 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 35768 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 36766 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 40346 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 23807 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 17564 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
12 серпня, 08:17 • 14215 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
Суд зняв домашній арешт із заступника Кличка Володимира Прокопіва

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

Заступника київського міського голови Володимира Прокопіва звільнили з-під цілодобового домашнього арешту та зняли електронний браслет. Він перебував під арештом майже чотири місяці.

Суд зняв домашній арешт із заступника Кличка Володимира Прокопіва

Заступника київського міського голови Віталія Кличка Володимира Прокопіва звільнили з-під цілодобового домашнього арешту та зняли електронний браслет після майже чотирьох місяців. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

Сьогодні рішенням суду з мене зняли цілодобовий домашній арешт та електронний браслет, і це - гарна новина. Майже 4 місяці вдома із цією "штукою", не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів

- йдеться у дописі.

Посадовець додав, що його метою є "щоб з мене зняли усі підозри та несправедливі звинувачення" і пообіцяв працювати над цим і далі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва відсторонили від виконання обов’язків і вручили підозру.

Тоді в розслідуванні Bihus.Info зазначалося, що родичі Володимира Прокопіва придбали численні об'єкти нерухомості за час його роботи в Київраді та КМДА. Придбання включають квартири, офіси та комерційні приміщення в престижних районах столиці.

Пізніше Голосіївський районний суд відправив його під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета, якого також підозрювали в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи.

Альона Уткіна

