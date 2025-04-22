Заступника голови КМДА Прокопіва відправили під цілодобовий домашній арешт
Київ • УНН
Володимира Прокопіва підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням браслета до 20 червня.
Голосіївський районний суд відправив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва, якого підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи. Про це УНН повідомили в Київській міській прокуратурі.
Цілодобовий домашній та браслет до 20.06
Повідомляється, що нардепи Артур Герасимов та Маским Савсаров хотіли взяти Прокопіва на поруки, проте суд відмовив.
Нагадаємо
Заступнику голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву, якого відсторонили від виконання обов’язків, повідомили про підозру.
У жовтні 2024 року Віталій Кличко заявив про відсторонення свого заступника Володимира Прокопіва від обов'язків після розслідування журналістів.
Тоді в розслідуванні Bihus.Info зазначалося, що родичі Володимира Прокопіва придбали численні об'єкти нерухомості за час його роботи в Київраді та КМДА. Придбання включають квартири, офіси та комерційні приміщення в престижних районах столиці.
22 жовтня 2024 року Прокопів, якого відсторонили від обов'язків заступника голови КМДА після розслідування журналістів, заявив, що написав заяву на звільнення.