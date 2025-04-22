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Заступника голови КМДА Прокопіва відправили під цілодобовий домашній арешт

Київ • УНН

 • 1790 перегляди

Володимира Прокопіва підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням браслета до 20 червня.

Заступника голови КМДА Прокопіва відправили під цілодобовий домашній арешт

Голосіївський районний суд відправив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва, якого підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи. Про це УНН повідомили в Київській міській прокуратурі.

Цілодобовий домашній та браслет до 20.06 

- повідомили в прокуратурі.

Повідомляється, що нардепи Артур Герасимов та Маским Савсаров хотіли взяти Прокопіва на поруки, проте суд відмовив.

Нагадаємо

Заступнику голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву, якого відсторонили від виконання обов’язків, повідомили про підозру.

У жовтні 2024 року Віталій Кличко заявив про відсторонення свого заступника Володимира Прокопіва від обов'язків після розслідування журналістів.

Тоді в розслідуванні Bihus.Info зазначалося, що родичі Володимира Прокопіва придбали численні об'єкти нерухомості за час його роботи в Київраді та КМДА. Придбання включають квартири, офіси та комерційні приміщення в престижних районах столиці.

22 жовтня 2024 року Прокопів, якого відсторонили від обов'язків заступника голови КМДА після розслідування журналістів, заявив, що написав заяву на звільнення.

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