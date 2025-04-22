Заместителя председателя КГГА Прокопива отправили под круглосуточный домашний арест

Голосеевский районный суд отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимира Прокопива, которого подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу. Об этом УНН сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Круглосуточный домашний и браслет до 20.06 - сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что нардепы Артур Герасимов и Максим Савсаров хотели взять Прокопива на поруки, однако суд отказал.

Напомним

Заместителю председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимиру Прокопиву, которого отстранили от исполнения обязанностей, сообщили о подозрении.

В октябре 2024 года Виталий Кличко заявил об отстранении своего заместителя Владимира Прокопива от обязанностей после расследования журналистов.

Тогда в расследовании Bihus.Info отмечалось, что родственники Владимира Прокопива приобрели многочисленные объекты недвижимости за время его работы в Киевраде и КГГА. Приобретения включают квартиры, офисы и коммерческие помещения в престижных районах столицы.

22 октября 2024 года Прокопив, которого отстранили от обязанностей заместителя председателя КГГА после расследования журналистов, заявил, что написал заявление на увольнение.