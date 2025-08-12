Суд снял домашний арест с заместителя Кличко Владимира Прокопива

Заместителя киевского городского головы Виталия Кличко Владимира Прокопива освободили из-под круглосуточного домашнего ареста и сняли электронный браслет спустя почти четыре месяца. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это - хорошая новость. Почти 4 месяца дома с этой "штукой" не назовешь приятным периодом в жизни, тем более, что я не совершал никаких преступлений - говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что его целью является "чтобы с меня сняли все подозрения и несправедливые обвинения" и пообещал работать над этим и дальше.

Напомним

Ранее УНН писал, что заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимира Прокопива отстранили от исполнения обязанностей и вручили подозрение.

Тогда в расследовании Bihus.Info отмечалось, что родственники Владимира Прокопива приобрели многочисленные объекты недвижимости за время его работы в Киевсовете и КГГА. Приобретения включают квартиры, офисы и коммерческие помещения в престижных районах столицы.

Позже Голосеевский районный суд отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, которого также подозревали в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу.