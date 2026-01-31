Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"

$42.850.08
30 січня, 18:51
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи

Ексклюзив

30 січня, 18:21
Ексклюзив
30 січня, 18:21
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров'я
30 січня, 16:26
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 
30 січня, 13:45
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора
30 січня, 12:58
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи

Ексклюзив

29 січня, 17:45
Ексклюзив
29 січня, 17:45
УНН Lite
30 січня, 18:42
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр лютого: що варто побачити на великому екрані
30 січня, 18:12
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв'ю
30 січня, 17:25
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онук
30 січня, 15:51
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно нове
30 січня, 13:24
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Спікер держдуми рф в'ячеслав володін заявив, що російський депутатський корпус вимагає завдати по Україні удару "зброєю відплати" з наступного тижня. Таке формулювання використовував Гітлер незадовго до капітуляції нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"

Спікер держдуми рф в'ячеслав володін заявив, що російський депутатський корпус вимагає завдати по Україні удару "зброєю відплати з наступного тижня". Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами володіна, "зруйнувавши державність України та занапастивши величезну кількість її громадян, "просрочений обилок київського режиму" створює "нові проблеми для українців вже з наступного тижня".

"Єдиний для нього шлях - дотримуватися домовленостей президента путіна і президента Трампа, досягнутих в Анкориджі. Наші війська наступають. Депутати державної думи наполягають на застосуванні потужнішої зброї - "зброї відплати". І досягнення цілей спеціальної військової операції

- написав володін.

ООН закликала зупинити всі війни у світі на час Зимових Олімпійських ігор31.01.26, 02:03 • 3434 перегляди

Довідково

Зброя відплати (нім. Vergeltungswaffe; V-Waffen, рос. Оружие возмездия) - назва низки амбітних авіаційних і ракетно-артилерійських проектів нацистської Німеччини зі створення зброї для більш дієвих бомбардувань англійських міст і планованих атак на США, як акт "відплати" за нальоти союзників із антигітлерівської коаліції на міста Німеччини.

Починаючи з того часу, коли керівники нацистської Німеччини на основі аналізу економічного та військового стану стали розуміти, що Рейх починає програвати війну, "зброєю відплати" називалося і могло вважатися таким, за значущістю для передбачуваної перемоги, досить багато зразків нової військової техніки, що з'явилися в Німеччині на заключному етапі війни.

Зразки ракетного озброєння призначалися в першу чергу для подальшого використання проти цілей у Великій Британії, однак після успішної висадки в Нормандії англо-американських військ, вони стали застосовуватися також для цілей на материковій території Західної Європи. Основною "зброєю відплати" були ракети Фау-1 та Фау-2, а також артилерійська зброя Фау-3.

Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30.01.26, 07:47 • 48331 перегляд

Зважаючи на високий ступінь засекреченості, практично повної відсутності документів в умовах хаосу останніх місяців війни та післявоєнного часу, "зброя відплати" як і вся "чудо-зброя" взагалі, стала предметом широких спекуляцій у навколонаукових колах та ЗМІ, які часто не мають жодного відношення до дійсності.

Однак надзвичайна вартість, величезні розміри і, отже, вразливість подібних знарядь сильно обмежували їхнє застосування. Перші батареї гармат були успішно знищені союзною авіацією, незважаючи на всі зусилля німців з їхнього укриття у підземних штольнях, маскування та захисту.

Спроби застосування високоточних авіаційних бомб проти кораблів союзників з антигітлерівської коаліції спочатку були успішними, але бойове значення бомб з плином завоювання противником переваги в повітрі і ефективного застосування радіоперешкод для боротьби з керованим озброєнням сильно скоротилося, і в 1944 році, також у зв'язку з ситуацією, що істотно змінилася на всіх фронтах, їх виробництво було припинено.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та росія наблизилися "дуже близько до угоди"

Спецпосланець путіна завтра зустрінеться з представниками Трампа в Маямі - ЗМІ30.01.26, 21:20 • 4902 перегляди

Вадим Хлюдзинський

