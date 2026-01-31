Спікер держдуми рф в'ячеслав володін заявив, що російський депутатський корпус вимагає завдати по Україні удару "зброєю відплати з наступного тижня". Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами володіна, "зруйнувавши державність України та занапастивши величезну кількість її громадян, "просрочений обилок київського режиму" створює "нові проблеми для українців вже з наступного тижня".

"Єдиний для нього шлях - дотримуватися домовленостей президента путіна і президента Трампа, досягнутих в Анкориджі. Наші війська наступають. Депутати державної думи наполягають на застосуванні потужнішої зброї - "зброї відплати". І досягнення цілей спеціальної військової операції - написав володін.

Довідково

Зброя відплати (нім. Vergeltungswaffe; V-Waffen, рос. Оружие возмездия) - назва низки амбітних авіаційних і ракетно-артилерійських проектів нацистської Німеччини зі створення зброї для більш дієвих бомбардувань англійських міст і планованих атак на США, як акт "відплати" за нальоти союзників із антигітлерівської коаліції на міста Німеччини.

Починаючи з того часу, коли керівники нацистської Німеччини на основі аналізу економічного та військового стану стали розуміти, що Рейх починає програвати війну, "зброєю відплати" називалося і могло вважатися таким, за значущістю для передбачуваної перемоги, досить багато зразків нової військової техніки, що з'явилися в Німеччині на заключному етапі війни.

Зразки ракетного озброєння призначалися в першу чергу для подальшого використання проти цілей у Великій Британії, однак після успішної висадки в Нормандії англо-американських військ, вони стали застосовуватися також для цілей на материковій території Західної Європи. Основною "зброєю відплати" були ракети Фау-1 та Фау-2, а також артилерійська зброя Фау-3.

Зважаючи на високий ступінь засекреченості, практично повної відсутності документів в умовах хаосу останніх місяців війни та післявоєнного часу, "зброя відплати" як і вся "чудо-зброя" взагалі, стала предметом широких спекуляцій у навколонаукових колах та ЗМІ, які часто не мають жодного відношення до дійсності.

Однак надзвичайна вартість, величезні розміри і, отже, вразливість подібних знарядь сильно обмежували їхнє застосування. Перші батареї гармат були успішно знищені союзною авіацією, незважаючи на всі зусилля німців з їхнього укриття у підземних штольнях, маскування та захисту.

Спроби застосування високоточних авіаційних бомб проти кораблів союзників з антигітлерівської коаліції спочатку були успішними, але бойове значення бомб з плином завоювання противником переваги в повітрі і ефективного застосування радіоперешкод для боротьби з керованим озброєнням сильно скоротилося, і в 1944 році, також у зв'язку з ситуацією, що істотно змінилася на всіх фронтах, їх виробництво було припинено.

Нагадаємо

