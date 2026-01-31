Спикер госдумы рф вячеслав володин заявил, что российский депутатский корпус требует нанести по Украине удар "оружием возмездия со следующей недели". Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Володина, "разрушив государственность Украины и погубив огромное количество ее граждан, "просроченный обилок киевского режима" создает "новые проблемы для украинцев уже со следующей недели".

"Единственный для него путь - соблюдать договоренности президента путина и президента Трампа, достигнутые в Анкоридже. Наши войска наступают. Депутаты государственной думы настаивают на применении более мощного оружия - "оружия возмездия". И достижение целей специальной военной операции - написал Володин.

Справка

Оружие возмездия (нем. Vergeltungswaffe; V-Waffen, рус. Оружие возмездия) - название ряда амбициозных авиационных и ракетно-артиллерийских проектов нацистской Германии по созданию оружия для более действенных бомбардировок английских городов и планируемых атак на США, как акт "возмездия" за налеты союзников из антигитлеровской коалиции на города Германии.

Начиная с того времени, когда руководители нацистской Германии на основе анализа экономического и военного положения стали понимать, что Рейх начинает проигрывать войну, "оружием возмездия" называлось и могло считаться таковым, по значимости для предполагаемой победы, достаточно много образцов новой военной техники, появившихся в Германии на заключительном этапе войны.

Образцы ракетного вооружения предназначались в первую очередь для дальнейшего использования против целей в Великобритании, однако после успешной высадки в Нормандии англо-американских войск, они стали применяться также для целей на материковой территории Западной Европы. Основным "оружием возмездия" были ракеты Фау-1 и Фау-2, а также артиллерийское оружие Фау-3.

Учитывая высокую степень засекреченности, практически полное отсутствие документов в условиях хаоса последних месяцев войны и послевоенного времени, "оружие возмездия" как и все "чудо-оружие" вообще, стало предметом широких спекуляций в околонаучных кругах и СМИ, которые часто не имеют никакого отношения к действительности.

Однако чрезвычайная стоимость, огромные размеры и, следовательно, уязвимость подобных орудий сильно ограничивали их применение. Первые батареи орудий были успешно уничтожены союзной авиацией, несмотря на все усилия немцев по их укрытию в подземных штольнях, маскировке и защите.

Попытки применения высокоточных авиационных бомб против кораблей союзников из антигитлеровской коалиции сначала были успешными, но боевое значение бомб с течением завоевания противником превосходства в воздухе и эффективного применения радиопомех для борьбы с управляемым вооружением сильно сократилось, и в 1944 году, также в связи с существенно изменившейся ситуацией на всех фронтах, их производство было прекращено.

Напомним

