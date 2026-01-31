ООН призвала остановить все войны в мире на время Зимних Олимпийских игр

Организация Объединенных Наций и организаторы Зимних Олимпийских игр в Милане-Кортине за неделю до начала соревнований призвали к семинедельной паузе во всех глобальных конфликтах. Об этом сообщает Euronews, информирует УНН.

Отмечается, что сторонники инициативы, которая берет свое начало в древнегреческой традиции, говорят, что она устанавливает моральную основу в то время, когда вооруженные конфликты нарастают.

Я считаю, что Олимпийские игры — это прекрасный момент, чтобы символизировать мир, уважение к международному праву и международное сотрудничество — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Указывается, что предложенный перерыв охватывает зимнюю Олимпиаду, которая продлится с 6 по 22 февраля, и Паралимпийские игры, которые продлятся с 6 по 15 марта, с дополнительной неделей до и после каждого из этих мероприятий.

По этическим соображениям мы хотим послать сообщение о том, что Олимпийское перемирие, Священное Олимпийское перемирие, следует уважать. Это не всегда возможно достичь на практике. Но послание достигает каждого уголка земного шара: где это возможно, мы должны стремиться создать даже небольшое пространство для мира сказал директор Международного центра Олимпийского перемирия в Афинах Константинос Филис,

По его словам, инициативы по прекращению огня "до сих пор имеют значение в эпоху глобального беспорядка и политической поляризации".

Олимпийские игры были возрождены в их современном виде в 1896 году, а концепция перемирия вокруг этого события появилась почти столетие спустя, когда войны бушевали в бывшей Югославии, начиная с начала 1990-х годов.

Перемирие во время зимних Игр 1994 года в Норвегии привело к паузе в осаде Сараево, что позволило гуманитарным конвоям доставлять еду и лекарства жителям столицы Боснии.

Шесть лет спустя в Сиднее Северная и Южная Корея вместе прошли маршем на церемонии открытия.

В Древней Греции перемирие уважали враждующие города-государства. Оно позволяло спортсменам и зрителям безопасно путешествовать к Играм в Древней Олимпии, событию высшего спортивного и духовного значения.

Резолюции ООН о перемирии обычно принимаются подавляющим большинством голосов и получили все 193 голоса для Лондонских игр 2012 года. Однако подписанты неоднократно нарушали собственные обещания.

Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году печально известно началось во время периода перемирия.

Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что российские спортсмены не смогут представлять свою страну на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине. Они будут участвовать только как индивидуальные спортсмены без национального флага или гимна.

