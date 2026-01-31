ООН закликала зупинити всі війни у світі на час Зимових Олімпійських ігор

Організація Об'єднаних Націй та організатори Зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні за тиждень до початку змагань закликали до семитижневої паузи у всіх глобальних конфліктах. Про це повідомляє Euronews, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що прихильники ініціативи, яка бере свій початок у давньогрецькій традиції, кажуть, що вона встановлює моральну основу в той час, коли збройні конфлікти наростають.

Я вважаю, що Олімпійські ігри - це чудовий момент, щоб символізувати мир, повагу до міжнародного права та міжнародну співпрацю - сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Вказується, що запропонована перерва охоплює зимову Олімпіаду, яка триватиме з 6 по 22 лютого, та Паралімпійські ігри, які триватимуть з 6 по 15 березня, з додатковим тижнем до та після кожного з цих заходів.

З етичних міркувань ми хочемо послати повідомлення про те, що Олімпійське перемир'я, Священне Олімпійське перемир'я, слід поважати. Це не завжди можливо досягти на практиці. Але послання сягає кожного куточка земної кулі: де це можливо, ми повинні прагнути створити навіть невеликий простір для миру сказав директор Міжнародного центру Олімпійського перемир'я в Афінах Константінос Філіс,

За його словами, ініціативи щодо припинення вогню "досі мають значення в епоху глобального безладу та політичної поляризації".

У свою чергу

Довідково

Олімпійські ігри були відроджені в їхньому сучасному вигляді в 1896 році, а концепція перемир'я навколо цієї події з'явилася майже століття потому, коли війни вирували в колишній Югославії, починаючи з початку 1990-х років.

Перемир'я під час зимових Ігор 1994 року в Норвегії призвело до паузи в облозі Сараєво, що дозволило гуманітарним конвоям доставляти їжу та ліки мешканцям столиці Боснії.

Шість років по тому в Сіднеї Північна та Південна Корея разом пройшли маршем на церемонії відкриття.

У Стародавній Греції перемир'я поважали ворогуючі міста-держави. Воно дозволяло спортсменам і глядачам безпечно подорожувати до Ігор у Стародавній Олімпії, події найвищого спортивного та духовного значення.

Резолюції ООН про перемир'я зазвичай приймаються переважною більшістю голосів і отримали всі 193 голоси для Лондонських ігор 2012 року. Однак підписанти неодноразово порушували власні обіцянки.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році сумнозвісно розпочалося під час періоду перемир'я.

Нагадаємо

Президент МОК Кірсті Ковентрі заявила, що російські спортсмени не зможуть представляти свою країну на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні. Вони братимуть участь лише як індивідуальні спортсмени без національного прапора чи гімну.

