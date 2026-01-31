$42.850.08
18:51
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
18:30
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
18:21
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
18:21
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 15083 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 21870 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 25929 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45
ООН закликала зупинити всі війни у світі на час Зимових Олімпійських ігор

Київ • УНН

 • 44 перегляди

ООН та організатори Зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні закликали до семитижневої паузи у всіх глобальних конфліктах за тиждень до початку змагань. Ця перерва охоплює зимову Олімпіаду та Паралімпійські ігри, а також додатковий тиждень до та після кожного заходу.

ООН закликала зупинити всі війни у світі на час Зимових Олімпійських ігор

Організація Об'єднаних Націй та організатори Зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні за тиждень до початку змагань закликали до семитижневої паузи у всіх глобальних конфліктах. Про це повідомляє Euronews, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що прихильники ініціативи, яка бере свій початок у давньогрецькій традиції, кажуть, що вона встановлює моральну основу в той час, коли збройні конфлікти наростають.

Я вважаю, що Олімпійські ігри - це чудовий момент, щоб символізувати мир, повагу до міжнародного права та міжнародну співпрацю

- сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Вказується, що запропонована перерва охоплює зимову Олімпіаду, яка триватиме з 6 по 22 лютого, та Паралімпійські ігри, які триватимуть з 6 по 15 березня, з додатковим тижнем до та після кожного з цих заходів.

З етичних міркувань ми хочемо послати повідомлення про те, що Олімпійське перемир'я, Священне Олімпійське перемир'я, слід поважати. Це не завжди можливо досягти на практиці. Але послання сягає кожного куточка земної кулі: де це можливо, ми повинні прагнути створити навіть невеликий простір для миру

сказав директор Міжнародного центру Олімпійського перемир'я в Афінах Константінос Філіс,

За його словами, ініціативи щодо припинення вогню "досі мають значення в епоху глобального безладу та політичної поляризації".

У свою чергу

ГУР та Мінспорту України розкрили список російських спортсменів, які підтримують війну, але прагнуть на Олімпіаду-202611.12.25, 09:28 • 5661 перегляд

Довідково

Олімпійські ігри були відроджені в їхньому сучасному вигляді в 1896 році, а концепція перемир'я навколо цієї події з'явилася майже століття потому, коли війни вирували в колишній Югославії, починаючи з початку 1990-х років.

Перемир'я під час зимових Ігор 1994 року в Норвегії призвело до паузи в облозі Сараєво, що дозволило гуманітарним конвоям доставляти їжу та ліки мешканцям столиці Боснії.

Шість років по тому в Сіднеї Північна та Південна Корея разом пройшли маршем на церемонії відкриття.

У Стародавній Греції перемир'я поважали ворогуючі міста-держави. Воно дозволяло спортсменам і глядачам безпечно подорожувати до Ігор у Стародавній Олімпії, події найвищого спортивного та духовного значення.

Резолюції ООН про перемир'я зазвичай приймаються переважною більшістю голосів і отримали всі 193 голоси для Лондонських ігор 2012 року. Однак підписанти неодноразово порушували власні обіцянки.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році сумнозвісно розпочалося під час періоду перемир'я.

Нагадаємо

Президент МОК Кірсті Ковентрі заявила, що російські спортсмени не зможуть представляти свою країну на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані-Кортіні. Вони братимуть участь лише як індивідуальні спортсмени без національного прапора чи гімну.

російським і білоруським лижникам дозволили виступити на Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі02.12.25, 15:47 • 2884 перегляди

Вадим Хлюдзинський

