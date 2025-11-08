Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського
Київ • УНН
Поліція Києва притягнула до відповідальності 20-річного хлопця за незаконне використання поліцейської форми. Він співав російські пісні з лайкою для збільшення підписників у соцмережах, за що йому загрожує штраф до 34 тисяч гривень.
У Києві поліцейські притягнули до відповідальності 20-річного хлопця, який зняв відео, де у поліцейській формі співає російські пісні з лайкою. Правоохоронці встановили, що він зробив це заради популярності в соцмережах. Про це інформує УНН з посиланням на Головне управління національної поліції у місті Києві.
Деталі
Провокативний контент співробітники поліції виявили під час моніторингу Інтернету.
Так, на одному з відео в соцмережах хлопець, одягнений в поліцейський однострій, виконував російські пісні з ненормативною лексикою
Співробітники Дарницького управління поліції спільно із аналітиками кримінального аналізу встановили особу порушника - ним виявився 20-річний житель столиці. Останній пояснив, що зробив це заради хайпу та з метою збільшити кількість підписників.
Поліцейські склали відносно молодика адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП - незаконне використання особою ознак належності до Національної поліції України.
Порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тисяч гривень.
Нагадаємо
Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності 29-річного киянина, який погрожував вуличному музиканту на кріслі колісному. Чоловік вимагав виконання російських пісень, а після відмови почав лаятися та погрожувати фізичною розправою.
