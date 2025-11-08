Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського

ukenru
7 листопада, 17:00 • 21171 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 28429 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 35023 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 35043 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 33846 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 21149 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 49939 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 36968 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 39518 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 30336 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 28123 перегляди
Самокаліцтво після ВЛК: у соцмережах вибухнув скандал через відео закривавленого чоловіка7 листопада, 13:53 • 8124 перегляди
кремль спростовує чутки про "немилість" лаврова, але деталі викликають питання7 листопада, 16:37 • 6088 перегляди
У Грузії сім опозиційних партій заявили про консолідацію для "мирної зміни режиму"7 листопада, 16:39 • 16226 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto17:09 • 13424 перегляди
Публікації
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 35022 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 35042 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 33845 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 28250 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 49939 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Джо Байден
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto17:09 • 13547 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 21170 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 21837 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 30498 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 40754 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Фільм
Соціальна мережа
Серіали

Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського

Київ • УНН

 • 692 перегляди

Поліція Києва притягнула до відповідальності 20-річного хлопця за незаконне використання поліцейської форми. Він співав російські пісні з лайкою для збільшення підписників у соцмережах, за що йому загрожує штраф до 34 тисяч гривень.

Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського

У Києві поліцейські притягнули до відповідальності 20-річного хлопця, який зняв відео, де у поліцейській формі співає російські пісні з лайкою. Правоохоронці встановили, що він зробив це заради популярності в соцмережах. Про це інформує УНН з посиланням на Головне управління національної поліції у місті Києві.

Деталі

Провокативний контент співробітники поліції виявили під час моніторингу Інтернету.

Так, на одному з відео в соцмережах хлопець, одягнений в поліцейський однострій, виконував російські пісні з ненормативною лексикою

- йдеться у повідомленні.

Співробітники Дарницького управління поліції спільно із аналітиками кримінального аналізу встановили особу порушника - ним виявився 20-річний житель столиці. Останній пояснив, що зробив це заради хайпу та з метою збільшити кількість підписників.

Поліцейські склали відносно молодика адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП - незаконне використання особою ознак належності до Національної поліції України.

Порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо

Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності 29-річного киянина, який погрожував вуличному музиканту на кріслі колісному. Чоловік вимагав виконання російських пісень, а після відмови почав лаятися та погрожувати фізичною розправою.

В Одесі заборонили роботу клубу Palladium, де лунала російська музика - ОВА04.11.25, 17:17 • 2795 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Музикант
Тренд
Соціальна мережа
Блогери
Національна поліція України
Київ