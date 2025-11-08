Столичные правоохранители привлекли к ответственности молодого человека, который пел русские песни в форме полицейского
Киев • УНН
Полиция Киева привлекла к ответственности 20-летнего парня за незаконное использование полицейской формы. Он пел русские песни с ругательствами для увеличения подписчиков в соцсетях, за что ему грозит штраф до 34 тысяч гривен.
В Киеве полицейские привлекли к ответственности 20-летнего парня, снявшего видео, где в полицейской форме поет русские песни с бранью. Правоохранители установили, что он сделал это ради популярности в соцсетях. Об этом информирует УНН со ссылкой на Главное управление национальной полиции в городе Киеве.
Подробности
Провокационный контент сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга Интернета.
Так, на одном из видео в соцсетях парень, одетый в полицейскую форму, исполнял русские песни с ненормативной лексикой
Сотрудники Дарницкого управления полиции совместно с аналитиками криминального анализа установили личность нарушителя - им оказался 20-летний житель столицы. Последний объяснил, что сделал это ради хайпа и с целью увеличить количество подписчиков.
Полицейские составили в отношении молодого человека административный протокол по статье 184-3 КУоАП - незаконное использование лицом признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.
Нарушителю грозит штраф в размере до 34 тысяч гривен.
Напомним
Столичные правоохранители привлекли к ответственности 29-летнего киевлянина, который угрожал уличному музыканту на инвалидной коляске. Мужчина требовал исполнения русских песен, а после отказа начал ругаться и угрожать физической расправой.
