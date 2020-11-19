Ставлення українців до "карантину вихідного дня" розділилося порівну - опитування

“Ставлення до введення "карантину вихідного дня“ полярне: половина опитаних підтримують, стільки ж проти. Водночас, лише 35% очікують, що внаслідок його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, натомість 62% — не погоджуються з цим”, — йдеться у результатах опитування.

Зазначається, що 85% знають про те, що уряд запровадив “карантин вихідного дня”, 15% — щось чули або взагалі чують вперше про це.

Додамо, що дослідження було проведено з 15 по 17 листопада серед дорослого населення. Було опитано 3 тис. респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, дотримання правил “карантину вихідного дня” та дотримання протиепідемічних правил дозволять зменшити кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 на 10-15% або, як мінімум, зупинитися на тих самих цифрах, що є наразі.

Додамо, останнім часом Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом мало не щодня, показник перевищив 13 тисяч за добу. Наразі в Україні вже 583 тисячі інфікованих коронавірусом.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" на три пари вихідних до кінця листопада - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.