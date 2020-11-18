МОЗ: "карантин вихідного дня" та інші обмеження дозволять зменшити кількість хворих на 10-15%

"Найкращим способом розірвання ланцюгу передачі хвороби є саме повний локдаун. Це коли повністю розвивається ланцюг передачі хвороби, повністю розриваються будь-які контакти між людьми - це повний карантин, який треба ввести мінімум на 3-4 тижні. Але виходячи з економічних обставин в яких живе зараз Україна, ми не можемо собі цього дозволити. І саме тому, ми знайшли такий баланс через "карантин вихідного дня". Ми впевненні у своєму рішенні. Виходячи з цього, ми впевненні на 100%, що якщо ми дотримуємося "карантину вихідного дня", і якщо ми дотримуємося решти правил – це дуже важливо, які встановлені у нас у будні дні, ми точно зупинимо зростання кількості хворих, зупинимося на цих цифрах, як мінімум. Ми розраховуємо на зменшення на 10-15% від кількості захворілих від сьогоднішньої кількості захворілих", - зазначив він.

За його словами, під цим є чіткі розрахунки провідних епідеміологів нашої країни.

"Тобто "карантин вихідного дня", який ми запровадили, ми виходили з реальної можливості країни щодо неможливості введення повного карантину на три-чотири тижні, як це практикують європейські країни", - додав Степанов.

Нагадаємо, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" на три пари вихідних до кінця листопада - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Проти такого рішення виступила влада низки облцентрів та представники бізнесу.

При цьому, у Верховній Раді України був зареєстровано проект постанови щодо скасування "карантину вихідного дня", але нардепи його не підтримали.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні, станом на 18 листопада 2020 року, зафіксовано 12496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 570 153 особи, одужало – 259 079 осіб, зафіксовано 10 112 летальних випадків.