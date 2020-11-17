Рада не підтримала скасування карантину “вихідного дня”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Верховна Рада України не підтримала проект постанови і рекомендувала уряду скасувати карантин “вихідного дня”, пом’якшивши обмеження і заборони. За рішення проголосувало лише 149 нардепів, чого не вистачило для ухвалення постанови, передає кореспондент УНН.
Проект постанови передбачає рекомендацію уряду переглянути обмежувальні заходи, які були встановлені 11 листопада 2020 року, з метою пом'якшення обмежень із заборони у вихідні дні стосовно:
1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);
2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;
5) діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів;
6) приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.
На думку ініціаторів, це усуне негативні тенденції в економічній сфері.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов прокоментував розгляд Верховною Радою постанови про скасування карантину вихідного дня і зазначив, що йому б хотілось, щоб ВР діяла більш консолідовано.
Як повідомляв УНН раніше, Президент України Володимир Зеленський на нараді з приводу "карантину вихідного дня", проти якого виступили низка облцентрів та бізнес, висловив думку, що Україна зробила правильний крок, адже навіть Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що найбільше нових випадків зараження - на вихідних.