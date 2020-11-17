Рада не підтримала скасування карантину “вихідного дня”

Проект постанови передбачає рекомендацію уряду переглянути обмежувальні заходи, які були встановлені 11 листопада 2020 року, з метою пом'якшення обмежень із заборони у вихідні дні стосовно:

1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

5) діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів;

6) приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

На думку ініціаторів, це усуне негативні тенденції в економічній сфері.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов прокоментував розгляд Верховною Радою постанови про скасування карантину вихідного дня і зазначив, що йому б хотілось, щоб ВР діяла більш консолідовано.

Як повідомляв УНН раніше, Президент України Володимир Зеленський на нараді з приводу "карантину вихідного дня", проти якого виступили низка облцентрів та бізнес, висловив думку, що Україна зробила правильний крок, адже навіть Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що найбільше нових випадків зараження - на вихідних.