Степанов про скасування карантину вихідного дня: хотілося б, щоб ВР діяла більш консолідовано

“Мені б, звичайно, теж хотілося б, щоб діяла більш консолідовано, принаймні, Верховна Рада також. Тому що рішення, яке було прийняте щодо запровадження карантину вихідного дня - це саме ті заходи, які потрібні зараз державі, якщо ми подивимося на кількість захворівших кожного дня і на динаміку захворюваності, яка є на сьогоднішній день в Україні. Вони приймалися і приймаються виключно з однією метою - це перемога над COVID-19. І в яких обставинах економічних, в яких знаходиться держава, якою ми не можемо зараз запровадити найкращий протиепідемічний захід - це карантин, жорсткий карантин мінімум на 3 тижні. Ми знаходимо варіанти, як саме нам розірвати цей ланцюг передачі хвороби”, - сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання, як він ставиться до постанови про скасування карантину вихідного дня, яку розглядатиме Верховна Рада.

Він зазначив, що за цим рішенням стоять виключно поради епідеміологів, які розуміють, як правильно долати такі хвороби, як COVID-19.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на нараді з приводу "карантину вихідного дня", проти якого виступили низка облцентрів та бізнес, висловив думку, що Україна зробила правильний крок, адже навіть Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що найбільше нових випадків зараження - на вихідних.