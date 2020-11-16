Степанов об отмене карантина выходного дня: хотелось бы, чтобы ВР действовала более консолидировано

"Мне бы, конечно, тоже хотелось бы, чтобы действовала более консолидировано, по крайней мере, Верховная Рада также. Потому что решение, которое было принято по внедрению карантина выходного дня - это именно те меры, которые нужны сейчас государству, если мы посмотрим на количество заболевших каждый день и на динамику заболеваемости, которая есть на сегодняшний день в Украине. Они принимались и принимаются исключительно с одной целью - это победа над COVID-19. И в каких обстоятельствах экономических, в которых находится государство, которым мы не можем сейчас ввести лучшее противоэпидемическое мероприятие - это карантин, жесткий карантин минимум на 3 недели. Мы находим варианты, как нам разорвать эту цепь передачи болезни", - сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос, как он относится к постановлению об отмене карантина выходного дня, которое будет рассматривать Верховная Рада.

Он отметил, что за этим решением стоят исключительно советы эпидемиологов, которые понимают, как правильно преодолевать такие болезни, как COVID-19.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по поводу "карантина выходного дня", против которого выступили ряд облцентров и бизнес, высказал мнение, что Украина сделала правильный шаг, ведь даже Всемирная организация здравоохранения говорит, что больше всего новых случаев заражения - на выходных.