Минздрав: "карантин выходного дня" и другие ограничения позволят уменьшить количество больных на 10-15%

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Соблюдение правил "карантина выходного дня" и соблюдение противоэпидемических правил позволят уменьшить количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 на 10-15% или, как минимум, остановиться на тех же цифрах, которые есть сейчас. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.