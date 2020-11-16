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У ВР зареєстрували постанову про скасування "карантину вихідного дня"

У ВР зареєстрували постанову про скасування "карантину вихідного дня"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови щодо скасування "карантину вихідного дня". Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Верховної Ради.

Так, 16 листопада у ВР зареєстрували проект постанови №4381 про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів. Ініціаторами постанови є представники всіх політичних фракцій у ВР: "Слуга народу", "Голос", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина", "ОПЗЖ".

У тексті постанови пропонується рекомендувати Кабінету Міністрів України протягом трьох календарних днів з дня набрання чинності цією Постановою переглянути обмежувальні заходи, встановлені Постановою Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 22 липня 2020 року №641 із наступними змінами, з метою пом'якшення обмежень із заборони у вихідні дні стосовно:

▪️ приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);
▪️ приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
▪️ приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
▪️ приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;
▪️ діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів;
▪️ приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада, який передбачає припинення роботи більшості закладів, окрім громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Нагадаємо, нові обмеження відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова, Івано-ФранківськаРівного, а також Дніпра.

У відповідь на це очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що міська влада, яка не збирається виконувати рішення уряду щодо введення "карантину вихідного дня", не думає про життя і здоров’я людей. Він також прогнозує, що без нових обмежень Україна у грудні "може отримати апокаліпсис медсистеми".

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