Влада Івано-Франківська відмовилася від карантину вихідного дня

“Підприємці повинні працювати. Тому, згідно рішення виконавчого комітету, суботи та неділі до 30 листопада цього року є робочими днями на території Франківської ОТГ”, — заявив Марцінків.

За його словами, працювати, згідно з розпорядженням місцевої влади, зможуть:

— суб’єкти господарювання у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе, тощо);

— торгівельно-розважальні центри;

— суб’єкти господарювання у сфері торгівельного та побутового обслуговування населення;

— закладів культури та закладів пов’язаних з культурою;

— спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

— ринки.

“Нагадую, що всі мають дотримуватися санітарних на протиепідеміологічних заходів. Також звернулися до Кабінету міністрів щодо скасування „карантину вихідного дня“. Та просимо правоохоронців не штрафувати підприємців, які працюватимуть!”, — додав мер Івано-Франківська.

Як повідомляв УНН, в Україні відсьогодні через поширення COVID-19 почав діяти карантин вихідного дня. Напередодні нові обмеження відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного, а також у Дніпрі. У відповідь на це очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що міська влада, яка не збирається виконувати рішення уряду щодо введення “карантину вихідного дня”, не думає про життя і здоров’я людей. Він також прогнозує, що без нових обмежень Україна у грудні може отримати апокаліпсис медсистеми.