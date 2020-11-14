Влада Івано-Франківська відмовилася від карантину вихідного дня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Івано-Франківську на місцевому рівні вирішили не дотримуватися карантину вихідного дня. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає УНН.
“Підприємці повинні працювати. Тому, згідно рішення виконавчого комітету, суботи та неділі до 30 листопада цього року є робочими днями на території Франківської ОТГ”, — заявив Марцінків.
За його словами, працювати, згідно з розпорядженням місцевої влади, зможуть:
— суб’єкти господарювання у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе, тощо);
— торгівельно-розважальні центри;
— суб’єкти господарювання у сфері торгівельного та побутового обслуговування населення;
— закладів культури та закладів пов’язаних з культурою;
— спортивні зали, фітнес-центри, басейни;
— ринки.
“Нагадую, що всі мають дотримуватися санітарних на протиепідеміологічних заходів. Також звернулися до Кабінету міністрів щодо скасування „карантину вихідного дня“. Та просимо правоохоронців не штрафувати підприємців, які працюватимуть!”, — додав мер Івано-Франківська.
Як повідомляв УНН, в Україні відсьогодні через поширення COVID-19 почав діяти карантин вихідного дня. Напередодні нові обмеження відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного, а також у Дніпрі. У відповідь на це очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що міська влада, яка не збирається виконувати рішення уряду щодо введення “карантину вихідного дня”, не думає про життя і здоров’я людей. Він також прогнозує, що без нових обмежень Україна у грудні може отримати апокаліпсис медсистеми.