В Україні почав діяти карантин вихідного дня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні відсьогодні через поширення COVID-19 почав діяти карантин вихідного дня. Про це з посиланням на рішення уряду інформує УНН.
Карантин вихідного дня було запроваджено в Україні рішенням Кабінету міністрів від 11 листопада. Під час його дії три пари вихідних — з 14 по 30 листопада не працюватиме нічого, крім громадського транспорту, продуктових магазинів, заправок, аптек та низки інших установ.
Зокрема, у вихідні дні заборонено приймання відвідувачів у закладах громадського харчування, у ТРЦ та інших розважальних закладах.
Продовжать свою роботу заклади з надання фінансових послуг, операторів поштового зв’язку та автозаправок.
Не будуть працювати заклади культури, заборонена діяльність фітнес-центрів, спортзалів та басейнів.
Обмеження будуть діяти на вихідних з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Нагадаємо, нові обмеження вже відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного, а також у Дніпрі. У відповідь на це очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що міська влада, яка не збирається виконувати рішення уряду щодо введення “карантину вихідного дня”, не думає про життя і здоров’я людей. Він також прогнозує, що без нових обмежень Україна у грудні може отримати апокаліпсис медсистеми.