Без нових обмежень Україна у грудні може отримати апокаліпсис медсистеми — Степанов

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Якщо сьогодні не прийняти більш серйозних протиепідемічних заходів щодо COVID-19, то на середину грудня в Україні може статись “апокаліпсис медсистеми”. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми “Свобода слова з Савіком Шустером”, передає УНН.

“Моє завдання — зупинити розповсюдження цієї хвороби. Тому що, володіючи всією інформацією, дивлячись і аналізуючи, як воно розповсюджується, я розумію, що буде далі. Я розумію, що якщо ми зараз цього не зробимо, не зробимо таких заходів, більш серйозних, аніж були, то ми можемо отримати на 10-15 грудня повний апокаліпсис нашої медичної системи, коли всі ліжка будуть заповнені. І коли просто, людина, яка захворіє, або буде мати, наприклад, свою маму або тата хворого у важкому стані, просто не буде місця”, — сказав міністр.

Він заявив, що не хоче побачити такого в Україні, і не хоче “побачити те, що було в Італії”.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав запровадження “карантину вихідного дня” — з 14 до 30 листопада 2020 року.

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