Без новых ограничений Украина в декабре может получить апокалипсис медсистемы — Степанов

“Моя задача — остановить распространение этой болезни. Потому что, обладая всей информацией, глядя и анализируя, как она распространяется, я понимаю, что будет дальше. Я понимаю, что если мы сейчас этого не сделаем, не сделаем таких мероприятий, более серьезных, чем были, то мы можем получить на 10-15 декабря полный апокалипсис нашей медицинской системы, когда все кровати будут заполнены. И когда просто, человек, который заболеет, или будет иметь, например, свою маму или папу больного в тяжелом состоянии, просто не будет места”, — сказал министр.

Он заявил, что не хочет увидеть такого в Украине, и не хочет “увидеть то, что было в Италии”.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение “карантина выходного дня” — с 14 по 30 ноября 2020 года.