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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 23917 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 52818 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 71989 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 83794 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 94599 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113162 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114722 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126303 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Без новых ограничений Украина в декабре может получить апокалипсис медсистемы — Степанов

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Если сегодня не принять более серьезные противоэпидемические меры по COVID-19, то в середине декабря в Украине может произойти “апокалипсис медсистемы”. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы “Свобода слова с Савиком Шустером”, передает УНН.

“Моя задача — остановить распространение этой болезни. Потому что, обладая всей информацией, глядя и анализируя, как она распространяется, я понимаю, что будет дальше. Я понимаю, что если мы сейчас этого не сделаем, не сделаем таких мероприятий, более серьезных, чем были, то мы можем получить на 10-15 декабря полный апокалипсис нашей медицинской системы, когда все кровати будут заполнены. И когда просто, человек, который заболеет, или будет иметь, например, свою маму или папу больного в тяжелом состоянии, просто не будет места”, — сказал министр.

Он заявил, что не хочет увидеть такого в Украине, и не хочет “увидеть то, что было в Италии”.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение “карантина выходного дня” — с 14 по 30 ноября 2020 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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