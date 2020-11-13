Степанов відповів головам міст, які не збираються йти на “карантин вихідного дня”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Міська влада, яка не збирається виконувати рішення уряду щодо введення “карантину вихідного дня”, не думає про життя і здоров’я людей. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми “Свобода слова з Савіком Шустером”, передає УНН.
“Вони знаходяться у виборах, у них вибори, вони думають не за людей, а за електорат. Це — різні речі. Їм треба голоси, треба бути популярними, тому вони це роблять. Вони не думають про життя і здоров’я людей, саме про життя”, — сказав міністр.
Він порадив представникам міської влади, перед тим як приймати ці рішення, поїхати з головою МОЗ по лікарнях та поспілкуватись з лікарями.
“Заходи, які ми вводимо, я навіть не говорю про юридичну складову, бо суто юридична складова — це повноваження Кабінету міністрів, згідно з законодавством України... Повноваження і зобов’язання місцевої влади — не просто дотримуватись, а контролювати виконання карантинних заходів. Все що вони можуть робити, згідно з законом — це посилювати заходи”, — підкреслив Степанов.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав запровадження “карантину вихідного дня” — з 14 до 30 листопада 2020 року.
Нові обмеження вже відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного, а також у Дніпрі.