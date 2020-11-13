Цю дурість я не вводив: мер Дніпра заявив про відмову від карантину вихідного дня

Він підкреслив, що за офіційною статистикою, Дніпро та область увійшли у трійку регіонів України з найнижчою захворюваністю на COVID-19.

“Неофіційно. Шановні підприємці, як сьогодні заявив прем’єр-міністр: „Мери не можуть скасовувати того, що вони не вводять“. А я нічого і не скасовую. На мітинги не ходжу, прапорами не махаю, заяв не роблю. Віддаю перевагу працювати... Тим більше цю несусвітню дурість я не вводив. Якої, до речі, немає в жодній країні світу. Просто міська комісія з ТЕБ і НС захворіла. Ні, не на коронавірус. Просто захворіла і не має кворуму. Вони втомились. І імплементувати рішення Кабміну не в змозі”, — заявив Філатов.

Мер Дніпра порадив підприємцям дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

“Шановні підприємці, хороших вам вихідних... І, будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і соціальної дистанції. Самі і для своїх клієнтів”, — додав Філатов.

Як повідомляв УНН, низка місцевих рад, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, а також міські голови Львова та Рівного не підтримали ініціативи уряду щодо впровадження “карантину вихідного дня”.

У відповідь на це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мери не мають повноважень забороняти рішення уряду, а голови ОДА повинні скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які на вихідних не повинні приймати відвідувачів.

Міська влада Луцька готує позов до Київського окружного адміністративного суду щодо скасування постанови уряду про карантин вихідного дня. У Львові, щоб “обійти” карантин всі вихідні офіційно зробили робочими. А влада Чернігова ухвалила звернення до Кабінету міністрів і народних депутатів України щодо скасування “карантину вихідного дня”.