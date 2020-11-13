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Влада Чернігова просить уряд та парламент скасувати "карантин вихідного дня"

Влада Чернігова просить уряд та парламент скасувати "карантин вихідного дня"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради ухвалив звернення до Кабінету Міністрів і народних депутатів України щодо скасування "карантину вихідного дня". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.

"Одразу після прийняття виконавчим комітетом Чернігівської міської ради звернення до Кабінету Міністрів і народних депутатів України щодо скасування "карантину вихідного дня", чернігівський міський голова Владислав Атрошенко вийшов до підприємців, які зібралися на мітинг під міську раду показати свою незгоду з цим рішенням уряду", - йдеться у повідомленні.

Очільник міста запевнив підприємців, що він поділяє їхнє ставлення до "карантину вихідного дня". І повідомив, що прийняте виконкомом звернення в ці хвилини розсилається, в тому числі, всім народним депутатам України від Чернігівщини.

"Разом з тим, оскільки ризики (суми штрафів) для представників бізнесу значні, міський голова порадив їм зараз вимогу уряду про карантин вихідного дня – виконувати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міська влада Луцька готує позов до Київського окружного адміністративного суду щодо скасування постанови про "карантин вихідного дня".

Додамо, що вчора міська влада Одеси та Черкас також не підтримали ініціативи уряду щодо впровадження "карантину вихідного дня".

А сьогодні проти введення нових обмежень виступив мер Тернополя.

Нагадаємо, раніше чинні міські голови Львова та Рівного, де запланований другий тур виборів мера, відреагували на рішення уряду про "карантин вихідного дня", який має запроваджуватися вже з 14 листопада. Мер Львова Андрій Садовий, який переобирається, назвав це рішення "абсурдом", а Рівненський міський голова Володимир Хомко заявив, що у Рівному рішення про посилення карантину приймуть лише 16 листопада.

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