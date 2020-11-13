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Луцьк готує позов в ОАСК через “карантин вихідного дня”

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Міська влада Луцька готує позов до Київського окружного адміністративного суду щодо скасування постанови про карантин “вихідного дня”, передає УНН з почиланням на повідомлення Луцької міської ради.

“Луцька міська рада готує до подання позовну заяву до Київського окружного адміністративного суду щодо скасування постанови про карантин „вихідного дня“ як такої, що суперечить чинному законодавству та Конституції України й суттєво порушує права підприємців та підприємств”, — сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт направив листи начальнику Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрію Крошку та начальнику Управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Андрію Крутеню, у яких закликав не вчиняти дій щодо притягнення до відповідальності підприємців та підприємств у випадку порушення ними постанови Кабінету Міністрів України щодо карантину “вихідного дня”.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав запровадження “карантину вихідного дня” — з 14 до 30 листопада 2020 року.

Нові обмеження вже відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного.

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