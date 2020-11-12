У кількох містах з другим туром виборів мера відмовляються від "карантину вихідного дня"

"Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин "вихідного дня". Чекаємо на повний текст постанови уряду, бо його досі немає. Вже казав і ще раз повторю. Локдаун на вихідні – абсурд... За суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу... Про подальші кроки повідомимо, коли матимемо деталі рішення уряду", - написав у Facebook Садовий напередодні ввечері.

Мер Рівного Володимир Хомко своєю чергою записав відеокоментар.

"Щодо карантину вихідного дня, то з цього приводу хочу сказати наступне. Найперше, що чекаємо селекторної наради в ОДА під головуванням першого заступника голови Сергія Подоліна. Після того проведемо свою комісію. Наша комісія буде в понеділок (16 листопада - ред.). Що прийме комісія, які будуть результати, повідомимо зразу після комісії", - зазначив Хомко.

Додамо, за даними ЦВК, другий тур виборів мера у Львові та Рівному призначено на неділю, 22 листопада, яка також потрапляє у межі "карантину вихідного дня".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав запровадження "карантину вихідного дня" - три пари вихідних з 14 до 30 листопада 2020 року. Простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Згодом його неодноразово продовжували, однак, влітку перевели на інший формат - адаптивний карантин. Це означає, що регіони позначаються зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Залежно від "кольору" регіону різняться й обмежувальні заходи.

Наразі адаптивний карантин діє до 31 грудня включно.