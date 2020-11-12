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В нескольких городах со вторым туром выборов мэра отказываются от "карантина выходного дня"

В нескольких городах со вторым туром выборов мэра отказываются от "карантина выходного дня"

Киев  •  УНН

 • 23961 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Действующие мэры Львова и Ровно, где запланирован второй тур выборов мэра, отреагировали на решение правительства о "карантине выходного дня", который вводиться уже с 14 ноября. Мэр Львова Андрей Садовый, который переизбирается, назвал это решение "абсурдом", а Ровенский городской голова Владимир Хомко заявил, что в Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября, передает УНН.

"Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине "выходного дня". Ждем полный текст постановления правительства, потому что его еще нет. Уже говорил и еще раз повторю. Локдаун на выходные - абсурд... За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода... О дальнейших шагах сообщим, когда будут детали решения правительства", - написал в Facebook Садовый накануне вечером.

Мэр Ровно Владимир Хомко в свою очередь записал видеокомментарий.

"Что касается карантина выходного дня, то по этому поводу хочу сказать следующее. Первое, что ждем селекторного совещания в ОГА под председательством первого заместителя председателя Сергея Подолина. После того проведем свою комиссию. Наша комиссия будет в понедельник (16 ноября - ред.). Что примет комиссия, какие будут результаты, сообщим сразу после комиссии", - отметил Хомко.

Добавим, по данным ЦИК, второй тур выборов мэра во Львове и Ровно назначен на воскресенье, 22 ноября, которое также попадает в рамки "карантина выходного дня".

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - три пары выходных с 14 до 30 ноября 2020 года. Простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Впоследствии его неоднократно продлевали, однако, летом перевели на другой формат - адаптивный карантин. Это означает, что регионы обозначаются зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры.

На данный момент адаптивный карантин действует до 31 декабря включительно.

Украинские Национальные Новости

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