ЦВК: другий тур виборів мера призначено вже у 15 містах

“... Станом на 12:00 5 листопада 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 585 місцевих рад у 24 регіонах. Загалом визнано обраними 13 323 депутатів”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до 13 районних рад обрано 378 депутатів, до 116 міських – 2 989 депутатів, до однієї районної у місті – 38 депутатів, до 152 селищних – 3 320 депутатів, до 303 сільських – 6 598 депутатів.

"Також визнано обраними 687 голів (148 – міських, 194 – селищних, 345 – сільських) також у 24 регіонах", - додали у ЦВК.

Зазначається, що разом з тим у 14 територіальних громадах з кількістю виборців понад 75 тис. в 11 регіонах України призначене повторне голосування з виборів міського голови.

Так, 15 листопада 2020 року зазначене повторне голосування відбудеться у Волинській (місто Луцьк), Донецькій (місто Краматорськ), Одеській (місто Одеса), Сумській (місто Суми) та Хмельницькій (місто Камʼянець-Подільський) областях.

Своєю чергою 22 листопада 2020 року таке голосування відбудеться у Дніпропетровській (місто Дніпро і місто Кривий Ріг), Донецькій (місто Словʼянськ), Закарпатській (місто Ужгород), Київській (місто Бровари), Львівській (місто Дрогобич і місто Львів), Полтавській (місто Полтава) та Рівненській (місто Рівне) областях.

Повідомляється, що також на 15 листопада 2020 року призначене повторне голосування з виборів міського голови в місті Українка Київської області (територіальна громада з кількістю виборців до 75 тисяч). Таке рішення прийняте у звʼязку з тим, що за підсумками голосування 25 жовтня 2020 року два кандидати отримали однакову кількість голосів виборців.

Додамо, що результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніше, як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

Нагадаємо, 4 листопада повідомлялось про те, що було визнано обраними депутатів вже 406 рад, майже 500 місцевих голів.