ЦИК: второй тур выборов мэра назначен уже в 15 городах

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 19425 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 45852 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 105703 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 84646 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 111933 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 89989 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97734 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102629 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101406 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101270 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

4 марта, 07:00 • 53821 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 86247 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 70566 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 102052 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 46788 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 4743 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 105704 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 111937 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 374330 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 325549 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 46788 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 128883 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 206361 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 233254 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 212051 просмотра
Актуальное
ЦИК: второй тур выборов мэра назначен уже в 15 городах

ЦИК: второй тур выборов мэра назначен уже в 15 городах

Киев  •  УНН

 • 16312 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. По состоянию на 12:00 5 ноября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 585 местных советов в 24 регионах, а также 687 сельских, поселковых председателей, городских голов. В то же время второй тур выборов мэра назначен уже в 14 городах с количеством избирателей более 75 тыс., а также в еще одном - из-за одинакового количества голосов за двух кандидатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"... По состоянию на 12:00 5 ноября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 585 местных советов в 24 регионах. В общем признаны избранными 13 323 депутатов", - говорится в сообщении.

В частности, в 13 районных советов избраны 378 депутатов, в 116 городских - 2989 депутатов, в одном районном в городе - 38 депутатов, в 152 поселковых - 3320 депутатов, в 303 сельских - 6598 депутатов.

"Также признаны избранными 687 председателей (148 - городских, 194 - поселковых, 345 - сельских) также в 24 регионах", - добавили в ЦИК.

Отмечается, что вместе с тем в 14 территориальных общинах с количеством избирателей более 75 тыс. в 11 регионах Украины назначено повторное голосование по выборам городского головы.

Так, 15 ноября 2020 года указанное повторное голосование состоится в Волынской (город Луцк), Донецкой (город Краматорск), Одесской (город Одесса), Сумской (город Сумы) и Хмельницкой (город Каменец-Подольский) областях.

В свою очередь 22 ноября 2020 года такое голосование состоится в Днепропетровской (город Днепр и город Кривой Рог), Донецкой (город Славянск), Закарпатской (город Ужгород), Киевской (город Бровары), Львовской (город Дрогобыч и город Львов), Полтавской (город Полтава) и Ровенской (город Ровно) областях.

Сообщается, что также на 15 ноября 2020 года назначено повторное голосование по выборам городского головы в городе Украинка Киевской области (территориальная община с количеством избирателей до 75 тыс.). Такое решение принято в связи с тем, что по итогам голосования 25 октября 2020 года два кандидата получили одинаковое количество голосов избирателей.

Добавим, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года включительно.

Напомним, 4 ноября сообщалось о том, что были признаны избранными депутаты уже 406 советов, почти 500 местных председателей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы