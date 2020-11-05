ЦИК: второй тур выборов мэра назначен уже в 15 городах

КИЕВ. 5 ноября. УНН. По состоянию на 12:00 5 ноября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 585 местных советов в 24 регионах, а также 687 сельских, поселковых председателей, городских голов. В то же время второй тур выборов мэра назначен уже в 14 городах с количеством избирателей более 75 тыс., а также в еще одном - из-за одинакового количества голосов за двух кандидатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.