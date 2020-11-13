У Тернополі відмовилися вводити "карантин вихідного дня"

"У Тернополі не будуть вводитися якісь додаткові обмеження у зв’язку із прийнятим рішенням уряду про карантин вихідного дня", - повідомив Надал.

Очільник Тернополя заявив, що перед прийняттям такого рішення було багато консультацій із спеціалістами різних галузей, лікарями та бізнесменами.

"Чому ці обмеження не будуть вводитись? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення захворюваності. Наступне: якщо такі обмеження ввести, це просто знищить економіку міста. Оскільки більшість суб'єктів господарювання просто перестануть працювати", - зазначив мер.

Додамо, що вчора міська влада Одеси та Черкас також не підтримали ініціативи уряду щодо впровадження "карантину вихідного дня".

Нагадаємо, раніше чинні міські голови Львова та Рівного, де запланований другий тур виборів мера, відреагували на рішення уряду про "карантин вихідного дня", який має запроваджуватися вже з 14 листопада. Мер Львова Андрій Садовий, який переобирається, назвав це рішення "абсурдом", а Рівненський міський голова Володимир Хомко заявив, що у Рівному рішення про посилення карантину приймуть лише 16 листопада.