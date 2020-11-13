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В Тернополе отказались вводить "карантин выходного дня"

В Тернополе отказались вводить "карантин выходного дня"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Городской совет Тернополя не поддерживает инициативу правительства по внедрению "карантина выходного дня". Об этом во время брифинга заявил мэр города Сергей Надал, передает УНН.

"В Тернополе не будут вводиться какие-то дополнительные ограничения в связи с принятым решением правительства о карантине выходного дня", - сообщил Надал.

Глава Тернополя заявил, что перед принятием такого решения было много консультаций со специалистами различных отраслей, врачами и бизнесменами.

"Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение заболеваемости. Следующее: если такие ограничения ввести, это просто уничтожит экономику города. Поскольку большинство субъектов хозяйствования просто перестанут работать", - отметил мэр.

Добавим, что вчера городские власти Одессы и Черкасс также не поддержали инициативу правительства по внедрению "карантина выходного дня".

Напомним, ранее действующие мэры Львова и Ровно, где запланирован второй тур выборов мэра, отреагировали на решение правительства о "карантине выходного дня", который вводиться уже с 14 ноября. Мэр Львова Андрей Садовый, который переизбирается, назвал это решение "абсурдом", а Ровенский городской голова Владимир Хомко заявил, что в Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября.

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